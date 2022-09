Simone Richardson beëdigd als VVD-Kamerlid

6 september 2022

Simone Richardson is op dinsdag 6 september beëdigd als Kamerlid voor de VVD. Zij vervangt tijdelijk Ockje Tellegen, die met ziekteverlof is. De Kamer nam afscheid van VVD-Kamerlid Daan de Neef, die zijn Kamerzetel heeft opgegeven.



Simone Richardson stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 nummer 47 op de kandidatenlijst van de VVD. Zij woont in de gemeente Haarlemmermeer. Haar Kamerlidmaatschap loopt tot 27 oktober 2022.

Martijn Grevink vast Kamerlid

Door het vertrek van Daan de Neef is er een Kamerzetel vrijgekomen. Martijn Grevink wordt daarom per 6 september vast Kamerlid. Grevink is al eerder beëdigd omdat hij tijdelijk voor Ockje Tellegen waarnam.

Afscheidswoord

Kamervoorzitter Vera Bergkamp las zoals gebruikelijk de afscheidsbrief voor van het vertrekkende Kamerlid. In een kort afscheidswoord memoreerde zij dat De Neef met de Kamerleden Esther Ouwehand, Lisa Westerveld en Peter Kwint de zogeheten gitarencoalitie vormde. “Jullie gingen samen naar concerten. Voor wie zich afvraagt om wat voor concerten dat gaat, Daan is een groot liefhebber van death-, black- en doommetal. (…) Ik onthoud me hierbij even van commentaar”, zei Bergkamp. Ze noemde de ‘onverstoorbare vriendelijkheid’ die collega-Kamerleden De Neef toeschreven.