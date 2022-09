Debat over de asielopvang

8 september 2022

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 8 september over de situatie in de asielopvang. Het plenaire debat begint om 10.15 uur en is te volgen via de livestream en de app Debat Direct.

De Tweede Kamer wijzigde op dinsdag 6 september bij de regeling van werkzaamheden haar agenda voor deze week om het debat over de asielopvang snel te kunnen voeren. Het SP-Kamerlid Jasper van Dijk nam het initiatief. Voor het debat komen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge naar de Kamer.

Oplossing

Het aanmeldcentrum in Ter Apel voor asielzoekers is overvol: er komen meer asielzoekers dan het centrum aankan en er slapen regelmatig mensen buiten. In een brief aan de Kamer schreef Van der Burg eind augustus dat er ‘per direct’ een oplossing moet komen voor de enorme druk op Ter Apel.