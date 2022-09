Ministerio di Salubridat Medio Ambiente i Naturalesa

KREANDO SPERANSA MEDIANTE AKSHON AWE RIBA DIA DI PREVENSHON DI SUISIDIO

Willemstad – Dia 10 di sèptèmber mundialmente ta selebrá Dia di Prevenshon di Suisido. Un tema delikado pero e ta un fecha ku ta nesesario pa nos pone atenshon dje. Globalmente e sifranan di sea intento di suisido òf e akto di kometé suisido a bin ta krese, no solamente aki na Kòrsou, pero rònt mundu.

E Dia di Prevenshon di Suisido a keda establesé na aña 2003 pa e Asosiashon Internashonal di Prevenshon di Suisido den konkordansia ku Organisashon Mundial di Salú. Tur aña di nobo, riba 10 di sèptèmber, mundu ta para ketu riba e tópiko aki ku e meta pa redusí e stigma i lanta e konsientisashon manera entre otro organisashonnan gubernamental, religioso, sektor privá i públiko en general, dunando un mensahe kon suisido por keda prevení.

Ta ser kalkulá ku alrededor di 703 mil hende tur aña di nobo ta kometé e akto suisido. Kada morto mediante di un suisido ta un preokupashon pa komunidat i un impakto profundo riba esnan ku ta keda atras e.o. famia, amigunan i hasta koleganan ta sufri di duele pa e komportashon aki. Dor di papia di e tema aki nos ta redusí e stigma i subi e nivel di konsientisashon rondó di suisido i asina enkurashá akshonnan di bon informashon ku e meta pa redusí e kantidat di kasonan.

“Creating hope through action”, o sea krea speransa mediante akshon, ta e tema ku Asosiashon Internashonal di Prevenshon a dekretá di 2021 pa 2023. E tema aki ta un rekordatorio ku tin alternativa i ku suisido no ta e solushon den tempu difisil. Dor di krea speransa nos ta selebrá bida. Nos akshonnan, no importá kon grandi i/òf kon chikí esakinan por ta, ta krea un speransa serka personanan rondó di nos ku ta pasando den tempu difísil. No tur ta tur ora un hende sa ki krísis un familiar, amigu, konosí o kolega ta konfrontando p’esei nos mester ta habrí pa papia ku otro tokante e tema aki. Respetá otro i mustra empatia pa ku otro. Ta un sosten tambe pa esnan ku keda atras despues di un kaso di suisido manera un yu, mayornan, amigu, famia i te hasta kolega.

Minister sra Dorothy Pietersz-Janga ta enkurashá un i tur pa ban krea speransa atraves di nos akshonnan i ta e lus pa otronan. Ban inspirá konfiansa i positivismo den kada un ku tin e pensamentu o intenshon pa kometé suisidio.

Minister sra. Dorothy Pietersz-Janga por último, ta enkurashá tur hende pa partisipá na e akshon di Prevenshon di Suisidio 2022. E akshon aki ta tuma lugá pa 8 or di anochi, dia 10 di Sèptèmber, kaminda tur hende ku ta deseá esaki ta sende un bela i pone esaki dilanti nan bentana. Di e forma aki ta duna sostén na e akshon di prevenshon di suisidio. Tambe nos ta rekòrdá un ser kerí ku a fayesé dor di a kometé suisidio i esnan ku a sobreviví un intento di suisidio.