Boneiru ku bon fasilidat pa e mucha / Bonaire met goede voorziening voor het kind

Boneiru ku bon fasilidat pa e mucha

Boneiru mester di barionan i skol di kalidat

KRALENDIJK – Durante su diskurso na selebrashon di ‘Dia di Boneiru’ djamars, e lider di frakshon di MPB, Elvis Tjin Asjoe, a boga pa muchanan por lanta den barionan di kalidat. Barionan seif den kua e mucha por lanta i biba man den man ku su bisiña. Ku e mucha por hunga ku su amigunan despues di skol. Ku e mucha por kore su baiskel sin preokupashon di siguridat.

“Kayanan tur ta nèchi drechá ku sufisiente drèmpel pa baha speed di autonan

Kayanan ku ‘fietspad’ ku e mucha por bai skol riba su baiskel.

Mi ta kòrda ku ántes kon tur dia despues di skol nos tabata bai pasa atardi den un klup band’i kas hasiendo tur tipo di deporte. Fo’i djei a lanta tim di bala, tenista, etc.”, Tjin Asjoe a bisa.



Di akuerdo Tjin Asjoe, e muchanan di awe ta e Boneiru di mañan, pesei e mucha mester haña awe enseñansa grátis i di kalidat haltu. E mucha mester por hasi mas deporte na skol. E mucha mester haña mas historia i kultura na skol.

Tjin Asjoe: “E mucha mester siña hasi negoshi fo’ na skol. Por ehèmpel traha kos dushi bende i traha fli bende. E mucha mester haña desaroyo personal na skol pa lanta komo un hende serio ku balornan haltu. E mucha awe tin un biblioteka, pero e mester ta mas amplio i mas ekipa.”

Mas aleu Tjin Asjoe a atendé, ku bista riba e mucha, patrimonio kultural i natural di Boneiru. El a boga pa e mucha lanta den un Boneiru kaminda nos ta sigui kuida nos naturalesa, lanta den un Bonieru limpi i bunita, un Boneiru na unda nan por bai landa na unda nan ke, ku tur bich aksesibel. Lanta den un Boneiru unda nos no ta konstruí mas kant’i laman.

Tambe Tjin Asjoe a boga pa muchanan lanta den un Boneiru kaminda e sitionan kultural-históriko ta di Boneiru, manera Onima, Fontein, Washintong/Slagbai i te hasta parti di Bolivia. Un Boneiru ku e bario di Rincon a keda bon preservá, sin desaroyo den e área suit di Boneiru. Lanta den un Boneiru ku nos kultura, nos músika, nos kumindanan krioyo ta dominà.

NL:

Bonaire met goede voorziening voor het kind

In zijn toespraak aan de Eilandsraad op de viering van Bonairedag afgelopen dinsdag, heeft de fractieleider van de MPB dhr Elvis Tjin Asjoe, gepleit voor het recht van kinderen om in kwaliteitsbuurten op te groeien. Veilige buurten waar de kinderen op kunnen groeien hand in hand met de buren. Waar de kinderen met de vrienden kunnen spelen na schooltijd. Waar de kinderen rond kunnen fietsen zonder dat men

zich zorgen hoeft te maken om de veiligheid.

Waar de straten netjes aangelegd zijn met voldoende drempels om de snelheid van auto’s af te remmen.

Waar de wegen aangelegd zijn met een fietspad zodat de kinderen op de fiets naar school kunnen.



“Ik herinner me nog dat wij vroeger na de schooltijd wij de middag doorbrachten in een clubgebouw in de buurt waar wij allerlei soorten sport konden doen. Hier ontstonden de voetbalteams, de tennissers enz.”, zei Tjin Asjoe.

Volgens hem zijn de kinderen van nu de Bonaire van morgen, daarom moeten de kinderen gratis onderwijs van kwaliteit krijgen. De kinderen moeten meer aan sport kunnen doen op school. Ze moeten na school meer aan geschiedenis en cultuur kunnen doen.

Tjin Asjoe is ook van mening dat: “De kinderen op school moeten leren om handel te drijven. Zoals bijvoorbeeld het maken en verkopen van lekkernijen en van vliegers. De kinderen persoonlijke vorming moeten krijgen om later op te groeien tot gewaardeerde volwassenen met hoge waarden en normen. Er is wel een bibliotheek maar die moet uitgebreider en met meer faciliteiten.”

Verder haalde Tjin Asjoe met betrekking tot kinderen, het culturele en natuurlijk erfgoed aan. Hij heeft gepleit voor een Bonaire waar wij onze natuur behouden, opgroeien in een schone en mooie Bonaire, waar kinderen kunnen gaan zwemmen aan het strand van keuze, omdat er toegang is tot alle stranden en waar wij niet meer aan de kust gaan bouwen.

Hij heeft ook ervoor gepleit dat kinderen opgroeien in een Bonaire waar de cultuurhistorische plekken van Bonaire zijn, zoals Onima, Fontein, Washintong/Slagbai en zelf delen van Bolivia. Een Bonaire waar de buurt van Rincon goed is behouden, zonder ontwikkelingen aan de zuidkant van Bonaire. Opgroeien op een Bonaire waar onze cultuur, muziek en lokale gerechten de overhand hebben.