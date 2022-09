GERELATEERDE MINISTERIES VERKEER, VERVOER & RUIMTELIJKE PLANNING STARTSEIN VOOR DE BOUW VAN HET LXRY RESORT.

Willemstad – Recent heeft de ontwikkelaar LXRY Resort B.V. van Minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning de bouwvergunning officieel ontvangen en is het startsein gegeven voor de bouw van vakantievilla’s en het winkelcentrum bij Brakkeput.

LXRY Resort ligt aan de oostelijke kant van het eiland en heeft een omvang van 24.000m2. Het project komt in het hart van de diverse woonwijken te weten Cas Grandi, Brakkeput, Jan Thiel, Montaña en Jan Sofat. Daarnaast zullen ook vele toeristen LXRY Resort gaan bezoeken die in de nabije omgeving verblijven. LXRY Resort realiseert 14 luxe hoogwaardige villa’s, een winkelcentrum met een grote verscheidenheid aan winkels, supermarkt, sportschool, horeca en entertainment. 50 modulaire units worden ontwikkeld die desgewenst voor de huurder groter of kleiner gemaakt kunnen worden.

De villa’s zullen eind 2023 worden opgeleverd en naar verwachting wordt het winkelcentrum met supermarkt in het laatste kwartaal van 2024 opgeleverd. Naast o.a. de winkels dient LXRY Resort ook als een ontmoetingsplek voor alle doelgroepen. Elke avond gezelligheid, muziek en éenmaal per week een grote buiten markt. Ook zullen er periodiek evenementen plaats vinden in het winkelcentrum.

Het winkelcentrum – naar een ontwerp van VIP architects heeft twee verdiepingen. De onderste laag is meer gericht op winkelen waarbij op de eerste verdieping meer horeca zal zijn. De architect van VIP architects, Cas Aalbers heeft leuke bruggetjes ontworpen waar op verschillende locaties ook horeca gevestigd zal zijn. Ook is de supermarkt makkelijk toegankelijk voor de bezoekers van het winkelcentrum. De ontwikkelaars zijn ook van plan een hippe overdekte food market te integreren in het concept waarbij je verse producten kan kopen of het direct kan nuttigen.

Arjen Weima en Patrick Heintjes – ontwikkelaars van het LXRY Resort geven aan dat alle functies die van een hedendaags winkelcentrum mag worden verwacht worden bewerkstelligt. LXRY Resort ligt zeer centraal en krijgt ook volop parkeergelegenheid. De inspiratie van het ontwerp van het winkelcentrum kwam van Patrick Heintjes waarbij de Rotterdamse koopgoot als basis stond van het uiteindelijke ontwerp.

Direct naast het winkelcentrum worden de moderne vakantievilla’s ontwikkeld. Deze zeer ruime 4 slaapkamer villa’s met zwembad en tropische tuin bieden gasten alle luxe die ze maar kunnen wensen. De gasten kunnen gebruik maken van alle voorzieningen van het winkelcentrum. Kortom een concept waar aan alles is gedacht om het ieder naar zijn zin te maken.