Training pa seguridat den tráfiko komo kastigu pa komportashon peligroso i uso

di alkohòl den tráfiko

Willemstad – Riba djárason 14 di sèptèmber, Korte di Promé Instansia a kondená tres (3) persona pa sigui

un training di seguridat den tráfiko. Dos di e kondenadonan a hasi nan mes kulpabel na pasamentu den

lus kòrá ku a resultá ku nan a okashoná un aksidente. Un otro tabata kore su vehíkulo bou di influensia di

alkohòl. Banda di e kastigu di training, e persona ku a kore bou di influensia a haña un but i a pèrdè su

reibeweis temporalmente.

Ministerio Públiko (OM), Reclassering i Asosashon di Tráfiko Sigur Kòrsou a uni forsa pa hinka e training

den otro. E training aki ta konsistí di sinku (5) seshon di dos (2) ora kaminda e partisipantenan bou di guia

di coachnan ta dediká atenshon na reglanan di komportashon den tráfiko, responsabilidat di kada un

persona ku ta trafiká riba nos kareteranan i e konsekuensianan di un komportashon robes den tráfiko.

E training no ta boluntario. Si e partisipante no partisipá kompletu na e training, òf no finalisá esaki ku

éksito, e ta riska di haña un kastigu remplasante.

OM ta hopi satisfecho ku e training aki por a wòrdu realisá. Al fin i al kabo nos komunidat i e ofensor tin

muchu mas na un kurso ku ta dirigí riba prevenshon di komportashon peligroso den tráfiko kompará ku

un but òf trabou di kastigu.

OM huntu ku Reclassering i Asosashon di Tráfiko Sigur Kòrsou lo evaluá e trainingnan. E espektativa ta ku

OM lo bai hasi uso mas biaha di e kastigu di trainingnan aki pa mehorá seguridat den tráfiko.

Verkeersveiligheid training als straf voor gevaarlijk rijgedrag en alcoholgebruik

in het verkeer

Willemstad – Op woensdag 14 september heeft het Gerecht in Eerste Aanleg drie (3) personen

veroordeeld tot het volgen van een verkeersveiligheid training. De veroordeelden hadden zich schuldig

gemaakt aan het rijden door rood licht, waarna een verkeersongeval ontstond. Een persoon heeft onder

invloed van alcohol gereden. Naast de leerstraf werd aan degene die onder invloed van alcohol reed een

geldboete opgelegd. Ook is hij zijn rijbewijs tijdelijk kwijt.

Het Openbaar Ministerie (OM), de Reclassering en Vereniging Veilig Verkeer Curaçao hebben de handen

ineen geslagen om deze training op te zetten. Deze training bestaan uit 5 sessies van 2 uur, waarin de

deelnemers onder leiding van coaches aandacht besteden aan gedragsregels in het verkeer, de

verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemer en de consequenties van verkeerd rijgedrag.

De training is niet vrijwillig. Als de deelnemers niet volledig meedoen aan de training, of deze niet met

goed gevolg afronden, dan zullen ze alsnog een vervangende straf krijgen.

Het OM is zeer tevreden dat deze training is opgezet. Uiteindelijk heeft zowel de maatschappij als de

overtreder veel meer aan een cursus die gericht is op het voorkomen van onveilig verkeersgedrag, dan

aan een werkstraf of geldboete.

Het OM zal samen met Reclassering en Vereniging Veilig Verkeer Curacao de trainingen evalueren. Het is

de verwachting dat het OM vaker een leerstraf in zal zetten om de verkeersveiligheid te verbeteren