INVESTIGASHON DI INSPEKSHON RIBA EHEKUSHON DI SENTENSIA PENAL / INSPECTIE-ONDERZOEK EXECUTIE VAN STRAFVONNISSEN

INVESTIGASHON DI INSPEKSHON RIBA EHEKUSHON DI SENTENSIA PENAL

WILLEMSTAD –

Na 2021, Konseho pa Mantenshon di Lei (RvR) a hasi un investigashon di e prosedimentu ku ta apliká den ehekushon di sentensia penal na Kòrsou.

Pa ehekushon di sentensia di prizòn, Parket ta mará na e kapasidat di sèl disponibel. Pa e motibu ei, Ministerio Públiko, Kuerpo Polisial Kòrsou i SDKK ta tene konsulta regular riba e kapasidat di sèl (disponibel).

Ta importante pa prepará e detenidonan, durante nan detenshon, pa bolbe den komunidat. Esei ta e asina yamá proseso di ‘resosialisashon’. Den e kuadro ei, resientemente, Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) a start un maneho nobo pa detenido ku tin kondena largu. Un reto ku SDKK ta konfrontá den e kuadro akí ta falta di formashon spesífiko di su personal. Tambe, SDKK ta enfrentá falta di (un) propio sikólogo i sikiatra, i falta di formashon, training, un plan di perspektiva i guia individual pa e detenidonan.

Ferlòf ku supervishon elektróniko ta un manera pa ehekutá e sentensia, dunando espasio pa resosialisashon i ademas redusiendo e preshon riba e kapasidat di sèl. Durante e periodo di supervishon elektróniko, e persona sentensiá ta bou di guia di un empleado di Reclassering. Na final di e periodo di supervishon elektróniko, sea ta prolongá e ferlòf òf e persona ta pasa pa libertat kondishonal. Pa un persona ku a risibí un kastigu di prizòn largu, e ferlòf por dura máksimo 12 luna promé ku e pasa pa libertat kondishonal. E investigashon a mustra ku, debí na falta di personal i instrumento pa por ehekutá e supervishon, generalmente Reclassering, ku ta e organisashon di ehekushon, no ta supervisá si ta kumpliendo ku e kondishonnan den kaso ku e ferlòf dura mas largu ku e periodo di supervishon elektróniko.

Tin mester di sufisiente proyekto disponibel pa por ehekutá sentensia di trabou pa komunidat. Esnan entrevistá den kuadro di e investigashon a indiká ku, debí na e pandemia di COVID-19, tin proyekto, por ehèmpel den kuadro di kuido di ansiano, ku ora ta trata di ehekushon di sentensia di trabou pa komunidat, ta tuma solamente hende bakuná. RvR no a risibí niun resúmen di ehekushon di e sentensianan di estudio i di trabou pa komunidat. Meskos ku a konstatá den e investigashon di 2014, ainda Ministerio Públiko no tin e posibilidat di djis primi un boton i saka e kantidat di sentensia di trabou pa komunidat òf di estudio ehekutá i no ehekutá.

Ministerio Públiko ta konstatá ku, den hopi kaso, e persona sentensiá tin diferente but no pagá, pero ta bisa ku e no tin sèn pa paga.

Ora un persona su sentensia ta enserá tantu privashon di libertat komo un but, Ministerio Públiko ta purba di determiná si tin posibilidat di kobra e but for di ora ku ta ehekutando e privashon di libertat, kisas via un trayekto di kobransa (incasso).

E relato anual di Parket di Promé Instansia di Kòrsou pa 2014 ta indiká ku pago di daño i perhuisio di parti di e personanan sentensiá tabata kana tranká. RvR ta konstatá ku, den e relatonan di e siguiente añanan, no tin informashon tokante pago di daño i perhuisio na e partidonan ku a sali perhudiká. Falta informashon tokante e sentensianan ku ta inkluí daño i perhuisio, i tokante kuantu daño i perhuisio a kobra i paga realmente na esnan perhudiká. Ministerio Públiko a duna di konosé na RvR ku e no ta den posishon pa kobra masha plaka for di e personanan sentensiá, ya ku sea esakinan no por òf no ke paga e suma di daño i perhuisio fihá.

Den e investigashon di 2014, ya RvR a konstatá ku no tin instrukshon riba ehekushon di medida di atmishon den instituto sikiátriko, i ainda esei no a kambia.

Meskos ku na 2014, den e investigashon akí RvR a konstatá ku ta rara bes ta apliká e medida di atmishon inboluntario (tbs, òf ‘terbeschikkingstelling’), i esei ta debí ku ainda Kòrsou no tin un klínika di tbs. No por ehekutá e medida akí na Hulanda tampoko ya ku, segun e personanan entrevistá, Hulanda no ta dispuesto di tuma persona di Kòrsou ku tin un sentensia di tbs.

INSPECTIE-ONDERZOEK EXECUTIE VAN STRAFVONNISSEN

WILLEMSTAD –

De Raad voor de Rechtshandhaving (hierna: de Raad) heeft in 2021 een onderzoek gedaan naar de procedure voor de executie van strafvonnissen in Curaçao.

Het parket is voor de executie van de gevangenisstraffen afhankelijk van de beschikbare celcapaciteit. Daarom overleggen het OM, het Korps Politie Curaçao en het SDKK regelmatig over de (beschikbare) celcapaciteit.

Tijdens detentie is het belangrijk dat de gedetineerden voorbereid worden op hun terugkeer in de samenleving, de zogenaamde resocialisatie. Het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) is in dit kader sinds kort gestart met een nieuw beleid langgestraften. Een uitdaging waar het SDKK in verband hiermee geconfronteerd wordt is behoefte aan specifieke opleiding. Het SDKK kampt ook met gebrek aan eigen psychologen en psychiaters, opleiding, training, een perspectiefplan en individuele begeleiding van de gedetineerden.

Het verlof met elektronisch toezicht is een executiemogelijkheid die resocialisatie mogelijk maakt en die leidt tot vermindering van de druk op het cellentekort. De veroordeelde wordt in de periode van het elektronisch toezicht begeleid door een reclasseringswerker. Nadat de periode van het elektronisch toezicht is verstreken, duurt het verlof voort of vangt de voorwaardelijke invrijheidstelling aan. Met name in gevallen waarbij een persoon een lange gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen, duurt het verlof maximaal 12 maanden voort, alvorens de voorwaardelijke invrijheidstelling begint. Uit het onderzoek is gebleken dat de uitvoeringorganisatie Reclassering doorgaans, vanwege personeelstekort en het ontbreken van instrumenten om aan het toezicht invulling te kunnen geven, geen toezicht houdt op de naleving van de voorwaarden, wanneer de verlofperiode langer is dan de periode elektronisch toezicht.

Voor de executie van werkstraffen is het nodig dat er voldoende projectplaatsen beschikbaar zijn. Respondenten geven aan dat, vanwege de Covid pandemie, sommige projectenplaatsen zoals projecten in het kader van de bejaardenzorg alleen gevaccineerden aannemen voor het uitvoeren van werkstraf. De Raad heeft geen overzichten van de executie van leer- en werkstraffen ontvangen. Net als uit het onderzoek in 2014 is het voor het Openbaar Ministerie nog steeds niet mogelijk om met een druk op de knop het aantal wel of niet uitgevoerde taakstraffen te krijgen.

Het OM constateert dat veroordeelden vaak meerdere openstaande boetes hebben, maar naar hun eigen zeggen geen geld hebben om deze te betalen.

Wanneer een persoon zowel tot een vrijheidsstraf als tot een geldboete is veroordeeld, probeert het OM al tijdens de executie van de vrijheidsstraf vast te stellen of de geldboete –eventueel via een incassotraject– geïnd kan worden.

Uit het jaarverslag 2014 van het Parket in eerste aanleg Curaçao volgt dat de betaling van schadevergoeding door de veroordeelden moeizaam verliep. De Raad constateert dat de jaarverslagen van de daaropvolgende jaren geen informatie betreffende betaling van schadevergoeding aan benadeelde partijen bevat. Er ontbreekt informatie over vonnissen waarin schadevergoeding is opgelegd alsmede informatie omtrent daadwerkelijk geïnde en uitgekeerde vergoedingen. Het OM heeft de Raad te kennen gegeven dat het van de veroordeelden weinig geld kan innen omdat de veroordeelden de opgelegde schadevergoeding niet kunnen of willen betalen.

Reeds in het onderzoek uit 2014 heeft de Raad geconstateerd dat er geen richtlijnen voor de uitvoering van de maatregel plaatsing in een psychiatrische inrichting zijn opgesteld. Dit geldt nog steeds.

Evenals in zijn onderzoek uit 2014 constateert de Raad in dit onderzoek dat de maatregel terbeschikkingstelling zelden wordt opgelegd omdat er nog steeds geen tbs-kliniek is in Curaçao. Deze maatregel kan ook niet in Nederland worden tenuitvoergelegd omdat, zo geven respondenten aan, Nederland niet bereid is om tbs- veroordeelden van Curaçao over te nemen.