Veroordelingen in hoger beroep voor invoer van cocaïne middels go-fast “El Capo”

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag twee beslissingen van het Gerecht uit 2019 vernietigd. In het hoger beroep van het openbaar ministerie is door het Hof vastgesteld dat de eigenaar van de go-fast El Capo, H.M.G.A. W. en de man die als kapitein op dat schip heeft gevaren, E.H. S., schuldig zijn aan de invoer van een partij van bijna 16 kilo cocaïne. De vrijspraak van een derde verdachte G.R. K., de matroos van het schip, is in hoger beroep in stand gebleven.

De drugsinvoer waarvoor de verdachten zijn veroordeeld vond plaats op 22 augustus 2019. Die dag is bij een controle door de Kustwacht in de go-fast El Capo niet alleen een lading vis gevonden, maar verborgen in dat schip ook een grote hoeveelheid pakketten met cocaïne. De eigenaar van het schip en tevens opdrachtgever van het transport, de kapitein en de matroos hebben steeds beweerd dat zij niets van de in dat schip verborgen cocaïne hebben geweten.

Het Hof heeft geoordeeld dat daarvan geen sprake is geweest. Het bewijs daarvoor ontleent het Hof vooral aan de inhoud van afgeluisterde gesprekken van W. en S.. Vooral die gesprekken maken, dat het Hof geen rekening ermee houdt dat het al op zichzelf onwaarschijnlijke geval heeft voorgedaan, waarin derden buiten medeweten van de eigenaar en de kapitein misbruik hebben gemaakt van de go-fast om de zeer kostbare lading cocaïne vanuit Venezuela in Curaçao in te voeren. Behalve voor de drugsinvoer is W. ook veroordeeld voor het ontoelaatbaar benaderen van een man die in het onderzoek als getuige zou worden gehoord. Het Hof heeft aan hen beiden gevangenisstraffen opgelegd, aan W. 48 maanden en aan S. 38 maanden.

De veroordeelde verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.

De geanonimiseerde versies van de vonnissen zullen zo spoedig als mogelijk te raadplegen zijn via http://www.rechtspraak.nl.