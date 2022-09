Notisia di polis di djabièrnè 16 di sèptèmber te ku djaluna 19 di sèptèmber 2022 / Politieberichten van vrijdag 16 september tot en met maandag 19 september 2022

Notisia di polis di djabièrnè 16 di sèptèmber te ku djaluna 19 di sèptèmber 2022

Ladronisia di skuter

Riba djadumingu 18 di sèptèmber a hasi denunsia di ladronisia di un skuter. Ta trata di un Agility skuter di hür, kolo shinishi skur di marka KYMCO, numerá MF-1153. Ta investigando e kaso.

Hit and run

Riba djadumingu 18 di sèptèmber alrededor di 9 or di anochi polis a risibí notifikashon tokante un ‘hit and run’. Un outo ku tabata manehando riba Kaminda Gurubu a dal den parti patras di un otro ku tabata kore kaminda pa Playa. Pa e motibu aki e shofùr a pèrdè kontròl i bai dal den un palu di lus. Na promé instante e shofùr a stòp pa puntra e estado di e víktima, pero despues a sigui kore. Polis a tuma kontakto telefónikamente ku e shofùr ku a sigui kore, pa e bini bèk na e sitio kaminda a interog’é. A konsekuensia di e aksidente koriente a kai afó den e área.

Bringamentu ta kondusí na persekushon

Djasabra, 17 di sèptèmber den oranan di mardugá sentral di polis a risibí notifikashon tokante un kaso di bringamentu na un snèk situá riba Kaya Nikiboko Súit kaminda a menasá i maltratá un persona ku arma i a sende outo di e víktima na kandela. Algun ratu despues patruya a señalá vehíkulo di e sospechosonan i a start un persekushon ku a terminá na momentu ku vehíkulo di e sospechosonan a aksidentá den den un kashi transformatòr den e bògt pega ku e anterior St. Dominicus school. A detené un hòmber di inisial J.A.M. di 31 aña di edat, un hòmber di inisial I.F.M. di 35 aña di edat i un hòmber di inisial R.M.D. di 51 aña di edat, en konekshon ku maltrato ku un arma, pa pegamentu di kandela intenshonal, pa menasa i pa maltrato. Ademas a detené un mucha hòmber di inisial Q.B.D. di 17 aña di edat en konekshon ku menasa i maltrato. Ta investigando e kaso.

Vários akshon kontra violashon di regla di tráfiko

Riba djabièrnè 16 di sèptèmber, alrededor di 9.20 or di anochi, a detené un hòmber di inisial W.A.E. di 56 aña di edat riba Kaya Sonmontonu pa motibu di manehá bou di influensia. Na e sitio polis por a konfirmá ku e persona tabata bou di influensia di alkohòl via di un tèst di supla.

Den oranan di mardugá, riba djabièrnè 16 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial S.L.V. di 22 aña di edat riba Bulevar E.E.G. Bulevar despues ku a konstatá via di un tèst di supla ku e hòmber tabata kore bou di influensia di alkohòl.

Djaluna, 19 di sèptèmber a duna un shofùr but pa motibu ku e tabata manehá sin reibeweis bálido i sin prueba di seguro.

Den oranan di mardugá, riba djaluna 19 di sèptèmber otro shofùr a haña but pa motibu di manehá sin reibeweis bálido i sin prueba di seguro.

Riba djasabra 17 di sèptèmber tres shofùr a haña but. Un di nan pa motibu di manehá sin faha di seguridat i e otro dos pa motibu di manehá sin reibeweis bálido.

Riba djabièrnè 16 di sèptèmber alrededor di 5.20 or di atardi a konfiská dos vehíkulo for di dos hóben menor di edat. Nan tabata manehá sin reibeweis bálido.

Politieberichten van vrijdag 16 september tot en met maandag 19 september 2022

Diefstal ven een scooter

Op zondag 18 september werd aangifte gedaan van een diefstal van een scooter. Het gaat om een verhuurde donkergrijze Agility scooter van het merk KYMCO voorzien van het kenteken MF-1153. De zaak wordt onderzocht.

Hit and run

Op zondag 18 september omstreeks 21:00 uur kreeg de politiecentrale melding over een hit and run. Een auto die op de Kaminda Gurubu richting Playa reed werd plotseling aan de achterzijde aangereden door een andere auto. Hierdoor verloor de bestuurder van de aangereden auto de macht over het stuur en botste tegen een lantaarnpaal. In eerste instantie stopte de bestuurder van de auto die de aanrijding veroorzaakte om de toestand van de andere bestuurder na te vragen, maar reed vervolgens weg. De politie heeft telefonisch contact opgenomen met de bestuurder die weg is gereden om ter plaatse te komen waar hij ondervraagd werd. Door de aangereden lantaarnpaal was de stroom in de omgeving weggevallen.

Vechtpartij leidt tot aanhoudingen

In de nachtelijke uren, op zaterdag 17 september kreeg de politiecentrale melding over een vechtpartij bij een eet- en drinkgelegenheid (snèk) aan de Kaya Nikiboko Zuid waar een persoon werd bedreigd en mishandeld met een wapen. Ook werd de auto van deze persoon in brand gestoken. Iets later signaleerde een patrouille het voertuig van de verdachten en zette hierna een achtervolging in. Deze eindigde op het moment dat het voertuig van de verdachten tegen een transformatorkast in de bocht bij de voormalige St. Dominicus school botste.

Een 31-jarige man met de initialen J.A.M., een 35-jarige man met de initialen I.F.M. en een 51-jarige man met de initialen R.M.D. zijn aangehouden door mishandeling met een wapen, opzettelijk brandstichting, bedreiging en vernieling. Bovendien is een 17-jarige jongen met de initialen Q.B.D. aangehouden door bedreiging en mishandeling. Het onderzoek in de zaak loopt.

Meerdere acties tegen verkeersovertredingen

Op vrijdag 16 september omstreeks 21:20 uur is een man van 56-jarige leeftijd met de initialen W.A.E. aangehouden voor rijden onder de invloed op de Kaya Sonmontuno. Ter plaatse stelde de politie aan de hand van een blaastest vast dat de man onder invloed van alcohol was. Ook bleek het voertuig niet verzekerd te zijn.

In de nachtelijke uren, op vrijdag 16 september is een 22-jarige man met de initialen S.L.V. aangehouden op de E.E.G. Boulevard na dat door middel van een blaastest was geconstateerd dat deze onder invloed van alcohol reed.

Op maandag 19 september is een bestuurder op de E.E.G. Boulevard bekeurd vanwege het rijden zonder een geldig rijbewijs en zonder verzekeringsbewijs.

In de nachtelijke uren van maandag 19 september 2022 is een bestuurder bekeurd vanwege het rijden zonder een geldig rijbewijs en zonder verzekeringsbewijs.

Op zaterdag 17 september zijn drie verschillende bestuurders bekeurd. De ene voor het rijden zonder gordel en de andere twee voor het rijden zonder een geldig rijbewijs.

Op vrijdag 16 september omstreeks 17:20 uur zijn de voertuigen van twee minderjarige jongens door de politie in bewaring genomen vanwege het rijden zonder een geldig rijbewijs.

