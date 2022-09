Notisia di polis di djaluna 19 di sèptèmber te ku djárason 21 di sèptèmber 2022/Politieberichten van maandag 19 september tot en met woensdag 21 september 2022

Notisia di polis di djaluna 19 di sèptèmber te ku djárason 21 di sèptèmber 2022

Kiebro den negoshi

Riba djaluna 19 di sèptèmber a drenta keho di kiebro I ladronisia den un negoshi situá na Kaya L.D. Gerharts. Entre djabièrnè 16 i djaluna 19 di ougùstùs, deskonosínan a drenta un ofisina i a bai ku un seif ku komo kontenido, entre otro, un suma grandi di sèn kèsh. Investigashon den e kaso aki ta andando.

Froude online di kompra di outo

Den e periodo tras di lomba a drenta vários notifikashon tokante kompra di outo ku a bai robes. Víktimanan tabatin kontakto online ku bendedó di outo den eksterior, ta traha sierto afsprak i na e momentu ku e pago ta hasi, no ta tende nunka mas di e bendedó di outo ni no ta haña nan outo.

KPCN kier alerta un i tur pa paga bon tinu ora ta kumpra outo òf kualke otro kompra online. Sea diligente ku dunamentu di informashon delikado i tambe ku traspaso di sumanan grandi di sèn. Hasi un bon skrinin di e bendedó di outo promé.

Si bo tin duda den e bendedó òf bo a bira víktima di froude online di kompra di outo òf kualke otro kompra, pa, tuma kontakto ku polis via number di telefòn 715 8000 òf pasa na warda pa duna keho.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 19 september tot en met woensdag 21 september 2022

Inbraak bedrijf

Op maandag 19 september werd aangifte gedaan van inbraak in een bedrijf aan de Kaya L.D. Gerharts. Tussen vrijdag 16 en maandag 19 september hebben onbekenden in een kantoor ingebroken en hebben een kluis met als inhoud onder andere een groot bedrag aan contant geld meegenomen. Onderzoek in deze zaak loopt.

Fraude online auto kopen

De afgelopen periode zijn meerdere meldingen binnengekomen over zaken die fout gaan bij het online kopen van auto’s. Slachtoffers hebben online contact met een autohandelaar in het buitenland, maken bepaalde afspraken en wanneer de betaling is voldaan horen ze nooit meer terug van de autohandelaar en ontvangen ze ook geen auto.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om voorzichtig te zijn bij het kopen van auto’s of andere online aankopen. Wees voorzichtig met het zomaar geven van gevoelige informatie en ook met het zomaar overmaken van grote bedragen. Doe eerst een goede screening van de leverancier.

Ben je toch slachtoffer geworden van online fraude bij het kopen van een auto of voor andere online aankoop, neem dan contact op met de politie via telefoon nummer 715 8000 of kom langs bij het politiebureau om aangifte te doen.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.