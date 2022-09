21 di sèptèmber 2022

Tres agente polisial dilanti hues pa iregularidat durante di kòntròl na skol

WILLEMSTAD – Awe tres agente polisial mester a presentá dilanti di Korte di Promé Instansia di Kòrsou pa

ku nan embolbimentu den e kòntròl di 7 di sèptèmber di aña pasá na Marnix College. Ta konserní tres

agente polisial ku ta ser sospechá di a kometé aktonan drástiko den un situashon hopi partikular serka

alumnonan menor di edat na e skol ariba menshoná.

Durante di e “kòntròl riguroso” ku a tuma lugá den e kamber di direktiva (directiekamer) di Marnix College

e tres agente polisialnan aki lo a ordená mas ku 25 alumno pa desnudá (parsialmente). For di e

investigashon penal di Landsrecherche a bin resultá ku no ta tin un base legal pa e “kòntròl riguroso” aki.

Meskos ku tur otro hende, polis tambe ta mará na regla. Espesialmente ora ta konserní medidanan

preventivo/restriktivo manera aresto, listramentu di paña i kurpa, lei ta sumamente importante. Mas leu

e medida intervení den por ehèmpel e integridat físiko di un persona, mas rekisito tin promé ku por apliká

e medida.

E konmoshon den komunidat kreá pa konsekuensia di e kòntròl aki tabata grandi. E echo ku e alumnonan

mester sinti nan mes seif na skol i ku ta agentenan polisial uniformá a kometé e aktonan aki, tabata un

faktor den e demanda di kastigu di Ministerio Públiko (OM). Pa dos di e agentenan polisial OM a pidi un

kastigu di trabou di 80 ora, kompletamente kondishonal i un tempu di prueba di dos aña. Pa e di tres

sospechoso, ku tabata esun na mando durante di e kòntròl, OM a pidi un kastigu di trabou di 120 ora, di

kual 40 ora kondishonal i un tempu di prueba di dos aña. Banda di esaki, OM a demandá, pa e último

sospechoso aki, un suspenshon di por ehersé un funshon públiko kondishonal ku un tempu di prueba di

dos aña.

Hues a imponé e kastigunan di akuerdo ku e demandanan di OM.

Landsrecherche ta un órgano investigativo independiente ku un tarea speshal. E ta orientá su mes riba

persekushon di delitonan kometé dor di funshonarionan (semi)gubernamental. Landsrecherche ta aktua

prinsipalmente den e ámbito di kondukta kastigabel ku gravemente ta afektá e integridat di e

atministrashon di hustisia i e integridat di e atministrashon públiko.

21 september 2022

Drie agenten voor de rechter voor onregelmatigheden tijdens controle op school

WILLEMSTAD – Drie agenten stonden vandaag terecht in de rechtbank van Curaçao voor hun

betrokkenheid bij de controle van 7 september vorig jaar op het Marnix College. Het gaat om een drietal

agenten die verdacht worden van in een zeer bijzondere situatie vergaande handelingen te hebben

verricht bij minderjarige leerlingen op de genoemde school.

Tijdens een “grondige controle” in de directiekamer van het Marnix College hadden deze drie

politieagenten aan meer dan 25 leerlingen opdracht gegeven om zich (deels) te ontkleden. Uit het

strafrechtelijk onderzoek van de Landsrecherche is gebleken dat de juridische grondslag voor deze

“grondige controle” ontbrak. De politie is net als iedereen gebonden aan regels. Juist als het gaat om

toepassingen van dwangmiddelen zoals aanhoudingen en onderzoeken aan kleding en lichaam, is de wet

erg belangrijk. Hoe verder het dwangmiddel ingrijpt op bijvoorbeeld de lichamelijke integriteit van een

persoon, hoe meer vereisten er zijn voordat dat dwangmiddel mag worden toegepast.

De maatschappelijke commotie die als gevolg van deze controle ontstond was groot. Het feit dat de

leerlingen zich veilig moeten voelen op school en dat de agenten allemaal in uniform deze handelingen

verrichten, woog mee in de strafeis van het Openbaar Ministerie. Voor twee agenten eiste het OM een

geheel voorwaardelijke werkstraf van 80 uur en een proeftijd van twee jaar. Voor de derde verdachte die

tijdens de controle de leiding had, eiste het OM een werkstraf van 120 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk

en een proeftijd van twee jaar. Tevens eiste het OM voor deze agent een voorwaardelijke ambtsontzetting

voor de duur van twee jaar met een proeftijd van twee jaar.

De rechter heeft deze straffen opgelegd conform de eis van het OM.

De Landsrecherche is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de

opsporing van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. De Landsrecherche opereert

vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging

en de integriteit van het openbaar bestuur raken.