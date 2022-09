GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT SDG FLAG DAY EN SDG ACTION WEEK

WILLEMSTAD – Op 23 september vindt de SDG Flag Day plaats. Op deze dag vieren we de ‘geboortedag’ van de Sustainable Developmens Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN). De SDG’s zijn 17 doelen die door 193 landen van de VN omarmd zijn om de wereld in 2030 een betere plek te maken. Ze zijn een kompas om grote uitdagingen aan te gaan als armoede, klimaatverandering en ongelijkheid.

Ook Curaçao heeft de doelen omarmd en richt zich vooral op SDG 1 No poverty, SDG 3 Good health and wellbeing, SDG 4 Quality education, SDG 7 Clean and affordable energy, SDG 8 Decent work and economic growth en SDG 14 Life below water. De overheid van Curaçao viert de SDG-Flag Day door de SDG-vlag te hijsen in Forti. Ook de SER en de ARC zullen de SDG-vlag hijsen en tonen daarmee hun inzet voor de SDGs.

Wil je ook de SDG-vlag hijsen en laten zien dat jouw organisatie achter de SDG’s staat en aan de SDG’s werkt? Hijs dan met ons de digitale SDG-vlag op social media en gebruik daarbij #curacao2030, #simandikultura2022, #togetherfortheSDGs en #flipthescript. Met deze actie willen we extra aandacht vragen voor de SDG’s en voor de inzet die Curaçao nodig heeft van iedereen in onze samenleving.

Aansluitend op deze SDG-Flag Day vindt van 26 tot en met 30 september onze jaarlijkse SDG Action Week plaats. Tijdens deze week zijn er diverse workshops en bijeenkomsten online te volgen over de SDG’s en de lokale agenda van Curaçao hierin. De onderwerpen zijn dit jaar gekoppeld aan onze Siman di Kultura en het thema is dan ook ‘Ban kunuku, ban planta!’.

Het programma is te vinden op curacao2030.cw onder ‘events’ en op onze FB pagina ‘SDG Curacao2030’. Geef je op!