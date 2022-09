Willemstad,29 sèptèmber 2022

Rapòrt tokante kombatimentu di tentamentu i diskriminashon den skolnan.

Resientemente a finalisá e rapòrt tokante tentamentu i diskriminashon den skolnan di fundeshi i

avansá na Kòrsou. E meta di e investigashon tabata pa inventarisá e eksistensia di tentamentu i

diskriminashon den enseñansa di fundeshi i avansá pa despues bin ku rekomendashonnan

konkreto pa redusí e fenómeno akí. E investigashon a keda hasí pa Universidat di Kòrsou Dr.

Moises da Costa Gomez (UoC), den estrecho kooperashon ku Foundation Fair Educational

Chance (FFEC) i Rijksuniversiteit Groningen (RUG) di Hulanda. E investigashon a keda

koordiná pa dr. Odette van Brummen-Girigori (UoC i FFEC), dr. Pieternel Dijkstra (FFEC) i dr.

Dick Barelds (RUG). A hasi un investigashon kuantitativo bou di 739 alumno, konsistiendo di

413 alumno di enseñansa di fundeshi i 326 alumno di enseñansa avansá.

E investigashon a mustra entre otro ku e kandidat di alumno ku ta indiká ku nan a keda

diskriminá ta mas haltu serka e alumnonan di enseñansa di fundeshi (52.3%) i alumnonan di

enseñansa avansá (48.9%) ku e kantidat di alumnonan ku a indiká ku nan a keda tentá (skol di

fundeshi 34.7%) i skol, avansá 24.8%). Lokual ta yama atenshon prinsipalmente ta ku

diskriminashon a base di peso ta keda menshoná ku frekuensia relativamente. Kompará ku e

alumnonan di enseñansa di fundeshi, alumnonan di enseñansa avansá ta menta tambe otro

motibunan pa kiko nan ta keda diskriminá manera pais di orígen, famia, peinado i preferensia

seksual. Tambe alumnonan ku tantu un koló di kueru hopi skur komo un koló di kueru blanku

frekuentemente ta keda tentá/diskriminá pa esaki dor alumnonan ku un koló di kueru medio

brùin òf brùin kla. Komo ekstenshon di esaki e alumnonan ku ta keda tentá ta raportá ku nan ta

sinti nan ménos vinkulá i inkluí. En kambio alumnonan ku gusta bai skol i ta haña dushi na skol

ta diskriminá ménos frekuente. Pa loke ta trata tentamentu i diskriminashhon ta konta ku un gran

parti di e viktimanan tambe ta outor di tentamentu/diskrimnashon anto parse ta papia di un

victim-bully cycle.

Konsehonan

Pa e uso di esakinan a formulá e rekomendashonnan evidence-based den e rapòrt di tal forma ku

nan por keda implementá mesora si tin mester.

Na promé lugá, ta proponé pa konsistentemente traha un “anti-pestprotocol” si no tin

esaki ainda, plama esaki, mantené i evalué anualmente. Teniendo un anti-pestprotocol i

aplikando esaki ta kontribuí pa diferente motibu na un klima di skol positivo den kua e alumno ta

sinti su mes sigur. O sea e ta duna e señal kla na alumnonan i otronan konserní ku tentamentu (i

diskriminashon) no ta wòrdu aseptá. Despues e ta mengua e inklinashon pa tenta (i diskriminá).

Na di dos lugá, ta proponé duna alumnonan informashon tokante tentamentu i

diskrimashon, pasobra ta sosodé regularmente ku alumnonan ta tenta i/òf diskriminá sin ku tur

biaha nan mes ta konsiente di esaki. Of nan sa si ku nan ta hasiendo esaki, pero no ta ripará ki

impakto nan komportashon tin riba otronan. Ta rekomendá pa duna alumnonan informashon ya

na un edat yòn tokante tentamentu i diskrimashon i laga nan kuminsá traha aktivamente ku esaki

a base di e tema ya nan por keda kòrda mihó. Por pensa riba diskushonnan (fásil), kues,

presentashon, un kuenta òf pintura ku ta pas mas bon posibel ku e edat i mundu di vivensia di

alumnonan.

Na di tres lugá, mester tin atenshon klasikal pa e desaroyo sosial-emoshonal di e

alumnonan pa evitá ku nan ta kai den un victim-bully cycle. Mester pone atenshon na e.o.

regulashon di emoshon, mirando ku tentamentu i diskriminashon hopi biaha ta un medio pa

ventilá emoshonnan negativo. P’esei ta boga pa yuda alumnonan manehá nan emoshonnan

negativo na un manera mas konstruktivo. Ademas ta importante pa den klas dediká atenshon na

abilidatnan sosial, pasobra tentamentu i diskriminashon por ta resultado di falta di abilidatnan

sosial. Alumnonan no sa por ehèmpel kon nan por bisa un persona ku nan no ke algu òf kon nan

mester defendé nan mes, anto nan ta bai kuminsá tenta òf diskriminá.

Na di kuater lugá, ta konsehá hasi visibel e norma sosial. Skolnan por hasi esaki via e

asina yamá “prompts”, òf rekordatorio den forma di por ehèmpel posternan ku ta keda kologá

den klas òf hal di skol i riba kua tin e norma sosial skibí òf pintá. Asin’aki alumnonan i otro

interesadónan por keda eksponé na e norma sosial akí. Maske alumnonan no ta wak

konsientemente mas e posternan òf otro sorto di prompts, tòg e ta yuda puramente keda eksponé

na dje i asina internalisá e norma sosial. Ora ta trata di minorianan ku ta keda diskriminá òf tentá,

por yuda tambe pa hustamente e minorianan akí keda pintá na un manera positivo riba e poster.

Na di sinku lugá, ta rekomendá pa anda konsientemente ku diversidat. Si na un skol òf

den un klas sistemátikamente sierto gruponan di alumno ta keda diskriminá òf si ta lanta

supgruponan ku ta diskriminá òf tenta otro, e ora ei e siguiente puntonan por yuda:

a) laga alumnonan di diferente supgrupo traha regularmente ku otro riba un meta komun.

Alumnonan ta siña konosé otro di e manera akí mihó anto ta siña mira ku e otro, meskos

ku nan mes, ta un persona ku kende bo por traha gewoon kuné i hunga;

b) paga tinu komo skol i maestro pa, si esaki no ta realmente nesesario, no komuniká muchu

den términonan di ‘supgrupo’ di alumnonan, por ehèmpel mucha hòmber versus mucha

muhé, alumnonan di bario X versus alumnonan di bario Y, alumnonan ku ta bon den algu

versus alumnonan ku ainda no ta bon den algu etc. Bo ta enfatisá asina e diferensianan

enbes di e kosnan komun. Komuniká preferibelmente tokante alumnonan komo un grupo

grandi, por ehèmpel den términonan di tur alumno di skol A, òf tur alumno di klas 5.

Alumnonan tur ta pertenesé huntu. Enfatisá pues un identidat komun;

c) enfatisá un identidat komun no ta nifiká ku komo skol òf maestro lo bo no mester hasi

kaso di òf argumentá kontra diferensianan entre alumnonan individual òf den grupo.

Diferensianan tin una bes anto niun hende no ta igual. E reto ta pa, den klas òf na skol,

stimulá un bista positivo di e diferensianan. Tur e diferensianan akí despues por keda

kologá bou di e identidat komun ei. E bista positivo akí por keda proyektá/apoyá/ilustrá

di tur sorto di manera na skol, enkuentro (di mayor), den klas òf via di prompts.

E investigadónan ta spera di kurason ku e rekomendashonnan akí lo kontribuí na redukshon di

tentamentu i diskriminashon na skolnan na Kòrsou i kier animá tur hende ku direktamente i/òf

indirektamente ta traha ku hóbennan, pa lesa e rapòrt den kua toolnan hopi konkreto ta keda

duná. Por haña e rapòrt riba https://www.uoc.cw/pestencuracao.

Informashon adishonal di e potrètnan:

Potrèt 1: Dr. Odette van Brummen-Girigori di UoC; sr. Reginald Römer, hefe di DOS; sra. Ilona Berggraaf di

VPCO i dr. Francis de Lanoy Rector Magnificus di UoC.

Potrèt 2: tim di investigashon dr. Pieternel Dijkstra; dr. Odette van Brummen-Girigori i dr. Dick Barelds

Willemstad, 29 september 2022

Adviesrapport omtrent het bestrijden van pesten en discriminatie op scholen.

Onlangs is het adviesrapport afgerond omtrent pesten en discriminatie in het funderend en voortgezet

onderwijs op Curaçao. Het doel van het onderzoek was om de prevalentie van pesten en discriminatie

in het funderend en voortgezet onderwijs te inventariseren om vervolgens met concrete aanbevelingen

te komen om dit fenomeen te verminderen. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door de

samenwerking tussen de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), Foundation Fair

Educational Chance (FFEC) en Universiteit van Groningen (RUG). Het onderzoek werd gecoördineerd

door dr. Odette van Brummen-Girigori (UoC en FFEC), dr. Pieternel Dijkstra (FFEC) en dr. Dick Barelds

(RUG). Er is een kwantatief onderzoek verricht onder 739 leerlingen, bestaande uit 413 leerlingen van

het funderend onderwijs en 326 leerlingen van het voortgezet onderwijs.

Naar aanleiding van het onderzoek is o.a. gebleken dat het aantal leerlingen dat aangeeft

gediscrimineerd te zijn, hoger ligt onder de FO-leeringen (52.3%) en VO-leerlingen (48.9%) dan het

aantal leerlingen dat aangeeft gepest te zijn (FO-leerlingen 34.7% en VO-leerlingen (24.8%). Wat

voornamelijk opvalt, is dat discriminatie op basis van gewicht relatief vaak genoemd wordt. In vergelijking

met de leerlingen in het funderend onderwijs, noemen leerlingen in het voortgezet onderwijs ook andere

redenen waarom ze gediscrimineerd worden, zoals het land van herkomst, de familie, haar(dracht) en

seksuele voorkeur. Verder worden leerlingen met zowel een hele donkere huidskleur als een blanke

huidskleur vaker hiermee gepest/gediscrimineerd dan leerlingen met een middenbruine of lichtbruine

huidskleur. In het verlengde hiervan rapporteren leerlingen die gepest worden dat ze zich minder

verbonden en geïncludeerd voelen. Daarentegen discrimineren leerlingen die graag naar school gaan

en het fijn vinden op school minder vaak. Wat betreft pesten en discriminatie geldt dat een groot deel

van de slachtoffers zelf ook dader is van pesten/discriminatie en lijkt er sprake te zijn van een victimbully cycle.

Adviezen

Omwille van de bruikbaarheid zijn de evidence-based aanbevelingen in het adviesrapport zo

geformuleerd dat ze direct inzetbaar zijn indien nodig.

Ten eerste, wordt er voorgesteld om consistent een “anti- pestprotool” op te stellen indien het

nog niet aanwezig is, te verspreiden, te handhaven en jaarlijks te evalueren. Het hebben van een antipestprotocol en het naleven ervan dragen om verschillende redenen bij aan een positief schoolklimaat

waarin leerlingen zich veilig voelen. Het geeft namelijk duidelijk signaal af aan leerlingen en andere

betrokkenen dat pesten (en discriminatie) niet word(e)t(n) geaccepteerd. Vervolgens vermindert de

neiging tot pesten (en discrimineren).

Ten tweede, wordt voorgesteld om de leerlingen voorlichting te geven omtrent pesten en

discriminatie. Het komt namelijk regelmatig voor dat leerlingen pesten en/of discrimineren zonder dat ze

dat altijd door hebben. Of ze weten wel dat ze het doen, maar hebben niet in de gaten wat de impact van

hun gedrag is op anderen. Er wordt aangeraden om al op jonge leeftijd leerlingen voor te lichten over

pesten en discriminatie en hen actief aan de slag te laten gaan met het thema zodat ze het beter blijven

onthouden. Men kan denken aan (eenvoudige) discussie, quiz, spreekbeurt, een verhaal of tekening

die zo goed mogelijk aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van de leerlingen.

Ten derde, er dient klassikale aandacht te zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van

leerlingen om te voorkomen dat ze in een victim-bully cycle terechtkomen. Men dient aandacht te

besteden aan o.a. emotieregulatie, aangezien het pesten en de discriminatie vaak een uitlaatklep is voor

negatieve emoties. Vandaar dat er gepleit wordt om leerlingen te helpen om hun negatieve emoties op

een meer constructieve manier te managen. Bovendien is het belangrijk om in de klas stil te staan bij

sociale vaardigheden. Pesten en discriminatie kunnen namelijk ook voortkomen uit een gebrek aan

sociale vaardigheden. Leerlingen weten bijvoorbeeld niet goed hoe ze tegen iemand kunnen zeggen dat

ze iets niet willen of hoe ze voor zichzelf op moeten komen en gaan dan maar pesten of discrimineren.

Ten vierde, wordt geadviseerd om de sociale norm zichtbaar te maken. Scholen kunnen via

zogeheten ‘prompts”, oftewel reminders in de vorm van bijvoorbeeld posters die in de klas of de hal van

de school hangen en waarop de sociale norm wordt vermeld of uitgebeeld. Zo worden leerlingen en

andere betrokkenen steeds weer blootgesteld aan deze norm. Ook al kijken leerlingen niet eens meer

bewust naar de posters of ander soorten prompts, toch helpt louter de blootstelling eraan al om de sociale

norm te internaliseren. Gaat het om minderheden die worden gediscrimineerd of gepest, dan kan het

ook helpen om juist deze minderheden op een positieve manier op de poster af te beelden.

Ten vijfde, wordt aangeraden om bewust om te gaan met diversiteit. Als op een school of in

een klas systematisch bepaalde groepen leerlingen worden gediscrimineerd of als er subgroepen

ontstaan die elkaar discrimineren of pesten, dan kunnen de volgende zaken helpen:

a) laat leerlingen uit verschillende subgroepen geregeld met elkaar samenwerken aan een gezamenlijk

doel. Leerlingen leren elkaar op deze manier beter kennen en leren zien dat de ander, net zoals zijzelf,

een persoon is waarmee je gewoon samen kunt werken en spelen;

b) let als school en leerkracht op dat, als dat niet echt nodig is, je niet teveel communiceert in termen

van ‘subgroepen’ leerlingen, bijvoorbeeld jongens versus meisjes, leerlingen uit wijk X versus leerlingen

uit wijk Y, leerlingen die ergens goed in zijn versus leerlingen die ergens nog niet goed in zijn, etc. Je

benadrukt dan de verschillen in plaats van de overeenkomsten. Communiceer liever over de leerlingen

als één grote groep, bijvoorbeeld in termen van alle leerlingen van school A, of alle leerlingen uit klas 5.

Leerlingen horen er allemaal bij. Benadruk dus een gezamenlijke identiteit;

c) een gezamenlijke identiteit benadrukken wil niet zeggen dat je als school of leerkracht verschillen

tussen individuele of groepen leerlingen zou moeten negeren of wegredeneren. Verschillen zijn er nu

eenmaal en niemand is gelijk. De uitdaging is om, in de klas en op school, een positieve visie op

verschillen te stimuleren. Al die verschillen kunnen vervolgens hangen onder die gezamenlijke identiteit.

Deze positieve visie kan op allerlei manieren worden uitgedragen op school, in (ouder)bijeenkomsten, in

de klas of via prompts.

De onderzoekers hopen van harte dat deze aanbevelingen een bijdrage leveren aan het verminderen

van pesten en discriminatie op Curaçaose scholen en willen iedereen die direct en/of indirect met

jongeren werkt, stimuleren het adviesrapport te lezen waarin zeer concrete tools worden gegeven. Het

adviesrapport is te vinden op https://www.uoc.cw/pestencuracao.

Fotobijschrift:

Foto 1: Dr. Odette van Brummen-Girigori van UoC; dhr. Reginald Römer, hoofd van DOS; mw. Ilona Berggraaf

van VPCO en dr. Francis de Lanoy Rector Magnificus di UoC.

Foto 2: onderzoeksteam dr. Pieternel Dijkstra; dr. Odette van Brummen-Girigori en dr. Dick Barelds.