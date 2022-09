GEA veroordeelt leden KPC voor drugscontrole op het Marnix College

Op 21 september 2022 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao uitspraak gedaan in een

strafzaak tegen drie politieagenten die op het Marnix College, een middelbare school, een

drugscontrole hebben uitgevoerd. Bij die controle werd een aantal minderjarige leerlingen door

deze agenten gesommeerd om hun broek en hun onderbroek te laten zakken en vervolgens twee

kniebuigingen te maken. Het openbaar ministerie heeft de politieagenten vervolgd voor onder

meer het onbevoegd aanwenden van bevoegdheden, wat strafbaar is gesteld in artikel 2:360 van

het Wetboek van Strafrecht.

De agenten wisten dat een onderzoek waarbij men de broek moet laten zakken zeer ingrijpend

is, en alleen onder strenge voorwaarden is toegestaan. Kort gezegd houden die voorwaarden in

dat er een stevige verdenking moet bestaan tegen de persoon die wordt onderzocht, en die stevige

verdenking moet blijken uit objectieve feiten en omstandigheden zodat rechterlijke controle

mogelijk is. Het Gerecht stelde vast dat die stevige verdenking er niet was, en dat de agenten dus

niet bevoegd waren om hun onderzoek op die manier te verrichten. Het Gerecht oordeelde dat

deze agenten zich inderdaad schuldig hebben gemaakt aan het opzettelijk in strijd met hun

bevoegdheid aanwenden van een opsporingsbevoegdheid uit de Opiumlandsverordening.

Tijdens de terechtzitting heeft het openbaar ministerie tegen twee van de betrokken agenten

taakstraffen geëist van 80 uren, geheel voorwaardelijk. Tegen de derde agent, die hoger in rang

was dan de andere twee en hen heeft geïnstrueerd hoe de drugscontrole uit te voeren, werd een

taakstraf van 120 uren geëist waarvan 40 voorwaardelijk, en daarnaast de ontzetting van het recht

om het ambt van opsporingsambtenaar uit te oefenen voor de duur van twee jaren, ook geheel

voorwaardelijk. Het Gerecht heeft deze eisen gehonoreerd en de agenten tot de gevorderde

straffen veroordeeld.

Deze uitspraak is belangrijk want laat zien dat politieoptreden wordt gecontroleerd en dat

politieagenten zo nodig, als daar aanleiding voor is, individueel worden bestraft.