KPCN: koperashon ta brinda siguridat pa un i tur / Samenwerking biedt veiligheid voor een ieder

KPCN: koperashon ta brinda siguridat pa un i tur



Den e periodo benidero te ku e dianan di fiesta fin di desèmber tin vários evenementu i aktividat planiá na Boneiru. Un di e tareanan di polis ta pa mantené órden públiko kaminda ta nesesario. P’esei lo bai tene kòntròl rutinario ku mas regularidat den e periodo benidero. Lo bai kontrolá riba entre otro e orario di terminá di e pèrmit ku a duna pa e evenementunan aki i tambe otro asuntu. Pa ku esaki KPCN ta hasi un yamada na tur organisadó, organisashon i partisipante na tipo di evenemento asina: karga bo responsabilidat i mantené bo mes na regla.

Na momentu ku polis mester akudí na un enkuentro a konsekuensia di un notifikashon (melding), lo evaluá kada insidente pa wak ta di ki tipo di violashon(nan) ta trata i kua lo ta e mihó manera pa atendé ku esaki, hasiendo esaki ku rèspèt mutuo. Lo no tolerá violensia ferbal i/òf agresividat kontra polis. Un komportashon trankil di un i tur durante di kòntròl i na momentu ku konstatá violashon, ta kondusí na solushon pasífiko ku ta deseabel pa un i tur.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

KPCN: samenwerking biedt veiligheid voor een ieder

De komende periode tot de feestdagen eind december zijn er verschillende evenementen en activiteiten gepland op Bonaire. Eén van de taken van de politie is orde handhaven waar nodig. Daarom zullen de reguliere controles met meer regelmaat plaatsvinden in de komende periode. Er zal onder andere gecontroleerd worden op de eindtijd van de uitgegeven vergunningen voor deze evenementen en andere zaken. Hierbij doet KPCN een oproep aan de organisatoren, ondernemers en deelnemers aan dit soort evenementen: neem uw verantwoordelijkheid en houdt u aan de regels.

Indien de politie bij een bijeenkomst moet gaan naar aanleiding van een melding, zal bij ieder incident gekeken worden wat voor overtreding het betreft en wat de beste oplossing hiervoor is, met wederzijds respect. Verbaal geweld of agressie tegen de politie zal niet worden getolereerd. Een rustige medewerking van een ieder bij controles en bij constatering van overtredingen leidt tot een vreedzame oplossing wat wenselijk is voor een ieder.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.