Notisia di polis di djárason 21 di sèptèmber te ku djabièrnè 23 di sèptèmber 2022 / Politieberichten van woensdag 21 september tot en met vrijdag 23 september 2022

Notisia di polis di djárason 21 di sèptèmber te ku djabièrnè 23 di sèptèmber 2022

Kiebro na Sabadeco Terrace

Riba djárason 21 di sèptèmber a drenta keho di kiebro den un kas situá na Sabadeco. Entre 6 or di atardi i 9.30 or di anochi deskonosínan a drenta un kas i a bai ku entre otro Airpods, un Apple Watch, un Ipad pro, un Ipad Air, un Macbook Air, un Gopro, Earbeats di marka Bose, algun joya, algun pasport i un pòtmòni ku kontenido. Ta investigando e kaso.

Aksidente

Alrededor di 2 or di atardi riba djárason 21 di sèptèmber un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Industria. Outo 1 ku tabata saliendo for di e sitio di stashoná di un supermerkado no a mira outo 2 ku tabata koriendo riba Kaya Industria bayendo den direkshon di Kaya Nikiboko Sùit, dor di kua nan a dal den otro. Personal di ambulans a trata pasahero di outo 1 na e sitio mes i e no mester a bai hospital. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku shofùr di outo 2 no tabatin reibeweis I el a haña un prosèsferbal pa esaki.

Outo ta bòltu den Parke Washington

Den oranan di atardi riba djárason 21 di sèptèmber sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente ku a tuma lugá na altura di Playa Funchi situá den Parke Nashonal Washington. Un outo ku 5 okupante a bòltu pa motibu deskonosí i a bai kai den un roi. Dos di e okupantenan tabata herida levemente i a hiba nan na entrada di e parke kaminda personal di ambulans a duna nan asistensia. E otro 3 okupantenan, bou di kua un mucha, tabata ileso.

Politieberichten van woensdag 21 september tot en met vrijdag 23 september 2022

Inbraak Sabadeco Terrace

Op woensdag 21 september werd aangifte gedaan van inbraak in een woning in Sabadeco. Tussen 18:00 en 21:30 uur hebben onbekenden zich toegang tot de woning verschaft en hebben onder andere meegenomen: Airpods, een Apple Watch, een Ipad pro, een Ipad Air, een Macbook Air, een Gopro, Earbeats van het merk Bose, enkele sieraden, enkele paspoorten en een portemonnee met inhoud. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding

Omstreeks 14:00 uur op woensdag 21 september vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Industria. Auto 1 die de parkeerplaats van een supermarkt afreed zag tegemoetkomende auto 2 die op de Kaya Industria, richting Kaya Nikiboko Zuid reed, over het hoofd, waardoor ze tegen elkaar botsten. De bijrijder van auto 1 werd door het ambulancepersoneel ter plekke behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Bij nader controle bleek de bestuurder van auto 2 niet over een rijbewijs te beschikken en kreeg hiervoor een proces-verbaal.

Auto over de kop in Washington Park

In de middaguren op woensdag 21 september kreeg de politiecentrale melding over en eenzijdige aanrijding ter hoogte van Playa Funchi in Washington National Park. Een auto met 5 inzittenden ging door onbekende oorzaak over de kop en kwam terecht in een greppel. Twee van de inzittenden waren licht gewond en werden met een andere auto naar de ingang van het park gebracht waar ze ter plekke werden behandeld door het ambulancepersoneel. De andere 3 inzittenden, waaronder een kind, hadden geen klachten.

