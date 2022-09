Ta PAR su falta….. Ku bèrdat ta pika?

PAR no ta aseptá di ningun forma e manera kon Minister di Finansa Sr Javier Silvania a sali ku ekspreshonnan kontra partido PAR kuminsando un wega di “Tira falta”. PAR ta para pa rèspèt pa un i tur i transparensia di gobernashon. E maneho ku Minister di Finansa a bin ta hiba ta unu di krea konfushon, manipulashon i trosementu di bèrdat.

Si tin 3.9 bion di debe eifó, gabinete Rhuggenaath a fia 743 mion pa pone pan riba mesa di e siudadano ku ta’tin mester di esaki durante pandemia Covid19, un pandemia ku a impaktá henter mundu. A fia pa empresanan, dunadónan di trabou i hendenan ku a pèrdè trabou por a sigui drei di modo ku nos por sali for di e pandemia ku un ekonomia kresiente bek. Dado kaso e situashon igual presentá, PAR lo bolbe tuma mesun desishon na bienestar di su pueblo, mei mei di krísis. Ta na su lugá tambe pa menshoná ku Sr. Silvania mes a firma pa fia(!) 168 mion na nòmber di gabinete Pisas II serka Gobièrnu Hulandes asina ku nan a sinta.

Si sr Silvania ta skohe pa polítika barata i hasi su imágen mas importante ku e trabou di un Minister di Finansa esei ta keda na dje. E tarea di un Minister di Finansa ta pa prepará i vigilá gastunan di presupuesto di pais; e ta responsabel pa i maneho ekonómiko e.o. pa medio di invershonnan i gastunan públiko (‘public spending’) i su polítika relashoná ku impuesto ku ta influenshá gastu di kompanianan, siudadanonan i kasnan di famia (‘disposable income’). Tambe e mester vigilá e merkado di kapital i sektor finansiero, institutonan finansiero i e tránsito di pago; i finalmente ta responsabel pa e maneho finansiero- ekonómiko komo pais pa mantené un klima di invershon atraktivo. Pa un Minister di Finansa bisa ku konvikshon ku Ekonomia no ta kai bou’ dje no ta tragabel pa pueblo!

Ta importante pa kòrda Minister ku ainda tin hende ta sufri a konsekuensia di e pandemia. Ya kaba mas ku 4200 hende a bandoná pais e aña aki so, no tin siguransa di kuido i siguridat sosial, un situashon di atenshon den e aparato públiko, falta di ambulans, falta di material den enseñansa i reformanan ku pueblo lo benefisiá di dje ku ainda no (t)a wòrdu ehekutá. Ta tira santu den wowo di komunidat i krea sensashon pa tapa tur e problemanan aki i no ta duna kontenido na gobernashon di Kòrsou. Gobernashon ta kos serio!

Gobernashon no ta pa mustra dede riba ken a laga di hasí, pero ta di dobla manga i hasi; Bini ku solushon. Goberná ta pa hende serio ku ta tuma e trabou na serio. Gabinete Rhuggenaath a para dilanti diferente krísis i desishonnan difísil ku mester a tuma, ku no tabata desishonnan popular. A hasi lo máksimo pa tene pais stabil den tempunan turbulento i tur kos nesesario pa duna sosten na esnan mas debil i pone fundeshi pa resilensia i kresementu. Ta esei pueblo ta spera di su Gobernante i su Minister.