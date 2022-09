Debat over ‘Transgenderwet’

26 september 2022

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 27 en woensdag 28 september over een wetsvoorstel dat het gemakkelijker maakt om het geslacht in de geboorteakte te veranderen. De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, komt hiervoor naar de Kamer. Het plenaire debat is vanaf 18.30 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Transgenderwet

Personen van wie de genderidentiteit anders is dan het geslacht in de geboorteakte, kunnen dit onder bepaalde voorwaarden wijzigen. Die voorwaarden zijn per 1 juli 2014 versoepeld met de wet die kortheidshalve aangeduid wordt als de Transgenderwet. Drie jaar na inwerkingtreding is deze wet geëvalueerd. Mede op basis van deze evaluatie is in mei 2021 door toenmalig minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, mede namens toenmalig minister Ingrid van Engelshoven van Emancipatie, een voorstel tot wetswijziging ingediend.

Burgerlijk Wetboek

De Tweede Kamer debatteert op 27 en 28 september over dit voorstel, dat een wijziging van het Burgerlijk Wetboek inhoudt. Als de wetswijziging wordt aangenomen, is er geen verklaring meer nodig van een deskundige om in de geboorteakte het geslacht aan te passen. Daarnaast wordt onder meer voorgesteld de leeftijdsgrens van zestien jaar te laten vervallen. Dit betekent dat ook kinderen jonger dan zestien jaar hun geslachtsregistratie kunnen laten aanpassen.