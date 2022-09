GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT KENNISMAKINGSBEZOEK VERTEGENWOORDIGER VERENIGDE NATIES

WILLEMSTAD – Op woensdag 28 september heeft dhr. Dennis Zulu, Directeur International Labour Office Decent Work Team and Office for the Caribbean bij de Verenigde Naties, een kennismakingsbezoek gebracht aan de waarnemend Gouverneur van Curaçao, H.E. Michele Russel-Capriles.

Dhr. Zulu is op Curaçao in het kader van de ondertekening van het Multi-country Sustainable Development Cooperation Framework.

Op de foto: de heer Zulu en de waarnemend Gouverneur Curacao H.E. Michele Russel-Capriles.