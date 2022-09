Luna di Bebi di Nutricia 2022 Tèst bo konosementu di bebi! / Nutricia Babymaand 2022 HEALTHY HABITS START EARLY! Test je baby kennis!

Luna di Bebi di Nutricia 2022

Tèst bo konosementu di bebi!

Riba promé di òktober e di shete edishon di e kampaña di ‘Luna di Bebi di Nutricia Kòrsou’ a ranka sali. Durante henter luna di òktober Nutricia, den estrecho koperashon ku ENNIA, Fun Miles i momME Desire Baby Spa & More bai duna èkstra atenshon na e bebinan di Kòrsou. Tur mayor di Kòrsou ku tin yu entre 0 te ku 3 aña ta wòrdu invitá pa hasi e quiz di Nutricia luna di bebi online riba http://nutriciababymaand.com.

Ku e quiz aki mayornan por tèst nan konosementu tokante di bo bebi, risibí tep edukativo i tin chèns di gana e Studieplan di ENNIA na balor di f 5000,- òf 20.000 Fun Miles òf un Float & Babymassage di momME Desire Baby Spa & More. Kada mayor ku hasi e quiz i registrá, ta risibí 20 Fun Miles gratis!

Banda di esaki tambe tin diferente spèshal riba produktonan di bebi manera Nutrilon, Davitamon Junior vitaminanan, Zwitsal, NUK i WaterWipes kual lo tin durante henter luna di òktober na diferente supermerkado i botika. Pa keda na altura di nos kampana sigui nos paginá di Facebook òf Instagram Nutricia Curaçao.

Datum: oktober 2022

Nutricia Babymaand 2022

HEALTHY HABITS START EARLY!

Test je baby kennis!

Op 1 oktober is de zevende editie van de Nutricia Babymaand Curaçao van start gegaan. Gedurende de hele maand oktober geeft Nutricia, in samenwerking met ENNIA, Fun Miles en momME Desire Baby Spa & More extra aandacht aan baby’s in Curaçao.

Alle ouders van Curaçao met kinderen van de leeftijd van 0 t/m 3 jaar zijn uitgenodigd om de Nutricia babykennis quiz online te doen via: http://nutriciababymaand.com

Met deze quiz kunnen ouders testen hoeveel ze weten over hun baby èn educatieve tips ontvangen. Door deelname aan de quiz maak je als ouder kans op de ENNIA Studieplan

van f 5.000, óf 20.000 Fun Miles óf een Float & Babymassage bij momME Desire Baby Spa & More.

Bij het meedoen aan de quiz en registratie ontvangt de deelnemer 20 Fun Miles gratis.

Gedurende de hele maand oktober worden in diverse botica’s en supermarkten verschillende promoties gehouden op bekende babyproducten zoals Nutrilon opvolgmelk, Zwitsal, Davitamon Junior vitamines, NUK en WaterWipes.

Bezoek de Facebook of Instagram pagina van Nutricia Curaçao voor de link naar de quiz en om op de hoogte te blijven van alle aanbiedingen en meer informatie.