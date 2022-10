Sambuyadó ta hoga na Bonaire / Duiker overleden bij Bonaire

Sambuyadó ta hoga na Bonaire

E Sentro di Reskate i Kordinashon (RCC) di Wardakosta awe tardi a risibí un notifikashon di

parti di Kuerpo Polisial Karibe Hulandes na Boneiru (KPCN) ku un persona a bira malu

durante ku e tabata sambuyando den serkania di ‘Salt Company’. Botonan patruyero di

Wardakosta ku miembronan di Wardakosta a nabegá mes ora bai na e sitio pa duna

asistensha. Na yegada Wardakosta a enkontrá e esposa so di e hòmber sambuyadó.

Informashon ku a risibí ta ku su esposo a bira malu na momentu ku el a bini na superfisie

despues di sambuyá i bira malu, despues no a mir’é mas. Praktikantenan di snòrkel tambe a

yuda den un akshon di búskeda pa e hòmber sambuyadó. Finalmente e kurpa sin bida di e

hòmber, un turista, a ser hañá den laman pa un miembro di Stinapa.

E kurpa sin bida a keda hibá pa e boto di patruya di Wardakosta na e pir parti Nort i einan a

keda entregá na Koninklijke Marechaussee i KPCN. Wardakosta ta deseá famianan di e

defuntu forsa ku e pèrdida di nan ser kerí.

Duiker overleden bij Bonaire

Het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht kreeg vanmiddag een melding

van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) dat een persoon tijdens het duiken

nabij Salt Company onwel werd. De Kustwacht patrouilleboten met leden van de

kustwacht voeren direct naar de locatie om assistentie te verlenen. Bij aankomst troffen

de kustwachters alleen de vrouw die samen met haar man was gaan duiken. Haar man

werd onwel toen hij boven water kwam van het duiken en werd daarna niet meer

gezien. Snorkelaars in de buurt hebben geholpen met de zoekactie naar de man.

Uiteindelijk is het levenloze lichaam van de man, een toerist, door een lid van Stinapa in

zee gevonden.

Het levenloze lichaam van de man is met de kustwacht patrouilleboot naar de noordpier

gebracht en aldaar aan de Koninklijke Marachaussee en het KPCN overgedragen. De

Kustwacht wenst de nabestaanden van de overledene sterkte met het verlies van hun

dierbare.