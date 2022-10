Sigui baha koriente!

Electra nog verder verlagen!

Mi por a tuma nota ku e gabinete hulandés lo bai saka 15 mion euro pa asina por kompensá gastunan di energia ku kasimente ta bira impagebel. Ounke mi a tuma retiru temporal komo miembro di konseho insular mi ta sigui tur e desaroyonan i mi ta sumamentu kontentu ku e pueblo di Boneiru sigur sigur lo haña un alivio grandi. E lo no ta sufisiente mirando sierto situashonnan di famianan aki na Boneiru pero e ta un paso den un direkshon positivo.

No mas ku dia 13 di yüli 2022 gobièrnu di Boneiru a saka un dekreto pa ehekutá e supsidio energétiko pa kasnan di famia ku entrada abou i ku ta den un situashon vunerabel. Famianan ku ta bin na remarke pa esaki lo risibí un supsidio di 1300 dòler den forma di krédikto serka e kompania di awa i elektrisidat ku ta WEB N.V. E minister enkargá ku energia ta menshoná ku a deliberá ku e gobièrnu di Boneiru i ku e supsidio ta bai direktamente pa WEB N.V. lokual ta den liña tambe ku e dekreto di gobièrnu di dia 13 di yüli 2022. Mi ta hopi kontentu ku tin un bon sinkronisashon entre e gobièrnu di Hulanda i di Boneiru ku den mi konsepto ta dunando su frutanan.

Un otro bon sinkronisashon entre Hulanda i Boneiru ta e resultado di e deliberashonnan entre e diferente ministerionan i gobièrnu di Hulanda ku a keda konkretisá dia 16 di yüni último. E palabrashonnan ku a keda konkretisá a keda tradusí den e di kuater kambio di presupuesto pa loke ta trata e aña aki i ku lo keda tratá dia 11 di òktober 2022 den konseho insular. Lo bin medionan disponibel pa e agènda soshal, ehekutashon di e desaroyo integral di Bario i fortifikashon di e forsa di ehekushon di nos aparato gubernamental entre otro.

No opstante e varios krisis mundial i lokal ku Boneiru a pasa i ta pasa aden, danki na un vishon kla i raspá di e gobièrnu aktual, a keda demonstrá ku gobièrnu ta apto pa goberná den situashonnan sumamente fèrfelu ku nos ta pasa aden.

Mi ta kontentu di konstatá ku gobièrnu di Boneiru a sa di mustra nos pueblo kiku nan tin derecho riba dje. E aktitut di ‘ta asina mes ta bon’ a kambia i mi ta apresiá ku nos pueblo sa su derechonan i no ta laga su mes keda manipulá mas polítikamente. Mi ta gradisí gobiernu ku e logro aki i mi persona komo miembro di MPB lo sigui lucha i èksigí di Hulanda pa tuma un posishon mas pro-aktivo riba tereno soshal i kombatimentu di probresa. E lucha ta sigui.

Atentamente,

Edison Ellis

NL:

Ik heb kennisgenomen van het bericht dat het Nederlands kabinet 15 miljoen Euro heeft uitgetrokken als een tegemoetkoming van de energiekosten die bijna onbetaalbaar aan het worden zijn. Ondanks het feit dat ik mijn tijdelijk vertrek uit de Eilandsraad heb genomen blijf ik alle ontwikkelingen volgen en ik ben erg blij dat het volk van Bonaire zeer zeker een enorme verlichting zal krijgen. Dit zal nog niet voldoende zijn, rekening houdend met de situatie waarin sommige gezinnen hier op Bonaire verkeren, maar dit is in ieder geval een stap in de positieve richting.

Op 13 juli 2022 heeft de overheid van Bonaire een decreet uitgevaardigd om een energiesubsidie toe te kennen aan de huishoudens met een laag inkomen en in kwetsbare situatie zijn beland. De huishoudens die hiervoor in aanmerking komen zullen een subsidie van $1300 krijgen, in de vorm van een krediet bij de het nutsbedrijf voor water en elektriciteit van Bonaire, WEB N.V. De minister van Energiezaken meldt dat met de Bonairiaanse overheid is overlegd en dat de subsidie direct aan WEB N.V. wordt uitgekeerd, volkomen in lijn met het decreet va 13 juli 2022. Ik ben erg te spreken dat er een goede synchronisatie bestaat tussen de Nederlandse overheid en die van Bonaire die volgens mij zo vruchten afwerpt.

Een andere goede synchronisatie tussen Nederland en Bonaire is een uitkomst van het overleg tussen verschillende ministeries en de overheid van Bonaire dat op 16 juni jongstleden concreet is geworden. De afspraken die tot concrete acties vertaald zijn in de vierde wijziging van de begroting voor dit jaar, zal op 11 oktober behandeld 2022 worden in de Eilandsraad. Hiermee zullen er middelen beschikbaar komen voor de sociale agenda, uitvoering van de Integrale Buurtontwikkeling en versteviging van de uitvoeringskracht van onder andere de lokale overheid.

Ondanks de verschillende crises op wereld en lokaal niveau die Bonaire doorgemaakt heeft en nog doormaakt, heeft de huidige overheid dankzij haar zeer duidelijke visie, aangetoond in staat te zijn goed te kunnen regeren in de zeer vervelende tijden die wij meemaken.

Het doet mij deugd te kunnen constateren dat de overheid van Bonaire erin geslaagd is, de bevolking aan te tonen dat ze kunnen krijgen waar ze recht op heeft. De houding van zo is het ook wel goed is veranderd en ik waardeer het dat de bevolking heeft gezien waar ze recht op heeft en zich niet meer politiek laat manipuleren. Ik wil de overheid bedanken voor deze prestatie en ik zal als een lid van de MPB blijven vechten en van Nederland blijven eisen om een meer proactieve houding aan te nemen op het sociaal terrein en in de bestrijding van de armoede. De strijd gaat verder.

Hoogachtend,

Edison Ellis