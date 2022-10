Behandeling rijksbegroting van start

12 oktober 2022

De Tweede Kamer is begonnen aan de plenaire behandeling van de rijksbegroting die het kabinet op Prinsjesdag heeft ingediend. Op woensdag 12 oktober is vanaf 13.20 uur het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de beurt. Het debat over de rijksbegroting is te volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Fractievoorzitters debatteren op de eerste dag van de APB, 21 september 2022, over de plannen van het kabinet.

Na Prinsjesdag, de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) en de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) behandelt de Tweede Kamer de afzonderlijke begrotingshoofdstukken per ministerie of fonds. In elk begrotingshoofdstuk staat hoeveel geld een ministerie krijgt en hoeveel het komend jaar gaat uitgeven.

Vóór 1 januari

De Kamer begint altijd met de begrotingen van het ministerie van Algemene Zaken en die van het Koninklijk Huis. Voor het kerstreces moeten alle begrotingshoofdstukken zijn behandeld, zodat de begroting vanaf 1 januari kan worden uitgevoerd. De verschillende ministeries komen in onderstaande volgorde aan de beurt:

Week 41: Algemene Zaken, Koning, Binnenlandse Zaken

Week 42: Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Koninkrijksrelaties

Week 44: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHaOs)

Week 45: Belastingplan, Buitenlandse Zaken

Week 46: Justitie en Veiligheid, Defensie

Week 47: Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Week 48: Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe), Infrastructuur & Waterstaat (I&W)

Week 49: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorbereiding in commissies

Elk begrotingshoofdstuk bespreekt de Tweede Kamer plenair. Voordat dit kan gebeuren kijkt de Kamercommissie die het desbetreffende ministerie of onderwerp in portefeuille heeft, goed naar de begroting van een ministerie. Deze vaste commissies stellen eerst feitelijke vragen over de begroting aan de bewindspersonen. Ze kunnen uit hun midden leden aanwijzen die bepaalde onderwerpen nog verder uitspitten, deze leden worden rapporteurs genoemd.

Rapporteurs

Dit jaar zijn er negentien rapporteurs benoemd, het grootste aantal tot nu toe de behandeling van ontwerpbegrotingen. Voorzitter Vera Bergkamp refereerde hieraan bij de start van de AFB.

Wetgevingsoverleg

Commissies besluiten soms om delen van een begroting met de bewindspersonen te bespreken in een wetgevingsoverleg. Een begroting van een ministerie is ook een wetsvoorstel. Er is dan meer tijd om dieper op een onderwerp in te gaan. Net als in een plenair debat kunnen Kamerleden moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen.

Live volgen