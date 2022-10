Kamerleden bezoeken Nationaal Holocaust Namenmonument

3 oktober 2022

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft samen met zo’n vijftig leden van de Tweede Kamer op 3 oktober het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam bezocht. Voorafgaand kregen de Kamerleden een ontvangst in het Joods Museum.

Mattie en Myrna Tugendhaft, overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, vertellen hun verhaal aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Kamerlid Alexander Hammelburg.

Jacques Grishaver, initiatiefnemer van het Holocaust Namenmonument en voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, ontving de Kamerleden in het Joods Museum in Amsterdam. Daarna vertelde de 91-jarige David van Huiden over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Kamervoorzitter Vera Bergkamp sprak namens de Kamerleden dank uit voor de ontvangst. Vervolgens kregen de Kamerleden in kleine groepjes een rondleiding met een gids bij het monument.

Holocaust Namenmonument Nederland

Ruim 102.000 slachtoffers van de Holocaust hebben meer dan 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog een eigen monument gekregen. In Amsterdam staat het monument met alle namen van de Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben. Namen van Joden, Sinti en Roma die vanuit Nederland zijn vervolgd en gedeporteerd, alsmede gedeporteerde Nederlandse Joden woonachtig in andere landen, die in naziconcentratie- en vernietigingskampen zijn vermoord, alsook zij die zijn omgekomen door honger of uitputting tijdens transporten en dodenmarsen en waar geen graf van bekend is. Tot aan september 2021 kende Nederland geen monument waar elk individueel slachtoffer van de Holocaust met naam en toenaam wordt genoemd.

Namen Kamerleden

De Tweede Kamer heeft de namen van twee in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Joodse Kamerleden geadopteerd in het Holocaust Namenmonument. Het gaat om Alida de Jong (SDAP) en Mozes Cohen (VDB). De Eerste Kamer adopteerde de namen van de omgekomen joodse Eerste Kamerleden Simon de la Bella (SDAP) en Maup Mendels (SDAP).