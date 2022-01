E VIDEO AKI TA MOMENTU DI E MENASA KU A KABA NA MORTO

Volgens de politie belde de vriendin ’s ochtends al om de overlast te melden, maar was er ‘geen aanleiding onmiddellijk te acteren.’

Dat zou passen in berichten die op sociale media verschijnen. Mensen vragen zich af of de steekpartij voorkomen had kunnen worden. Volgens bronnen is er al eerder op de ochtend melding bij de politie gedaan van een dreigende situatie, waarbij de latere verdachte zou hebben staan schreeuwen, en met een mes zou hebben gedreigd. Een woordvoerder erkent dat er al een melding was gedaan.