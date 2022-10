KOMUNIKADO KUERPO POLISIAL KÒRSOU Aksidente di tráfiko ku morto.

KOMUNIKADO DI PRENSA 475 /2022

17 òktober 2022

Aksidente di tráfiko ku morto.

Djaluna 17 di òktober 2022 alrededor di 01.57’or Sentral di Polis a risibí notifikashon ku riba

Gosieweg kantu di kaminda tin un hòmber drumí i e no ta reakshoná.

Mesora a dirigí unidat polisial na e sitio i nan a topa ku un hòmber drumí kantu di kaminda

riba su banda drechi i no tabata duna señal bida. Tambe polis a haña un parti di e vehíkulo.

Probablemente un vehíkulo lo a alkansá e peaton i sigui kore.

Dokter di polis ku a presentá na e sitio a konstatá morto di e hòmber, Rudsel Luciano

Martis , nasé dia 26 òktober 1957 na Kòrsou.

Riba òrdu di fiskal di Ministerio Públiko a tuma e kurpa sin bida den beslag pa mas

investigashon.

Polis ta hasi apelashon riba komunidat si tin un of mas persona ku por a mirá e aksidente pa

jama 917 of 108.

E shofùr enbolbi por meldu su mes na un warda di polis.

Departamentu di Tráfiko ta kontinuá ku e investigashon.