Uitspraak Stichting Animal Rights tegen de vergunning voor export van vijf dolfijnen

19 di òktober 2022

Veredikto Fundashon Animal Rights kontra pèrmit pa eksportashon di sinku dòlfèin

Dia 25 di yanüari 2022 Sektor Agrikultura, Medio Ambiente i Naturalesa di Ministerio di

Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa a otorgá un pèrmit di eksportashon pa eksportá

sinku dòlfèin ku tabata permanesé na Sea Aquarium. Na yüni último, e sinku dòlfèinnan a

keda transportá pa Arabia Saudita. Un di nan a fayesé na fin di ougùstùs 2022.

E Fundashon Animal Rights (e Fundashon) a apelá kontra e pèrmit di eksportashon di 25 di

yanüari 2022, pasombra segun e Fundashon e estadia na Arabia Saudita no ta na bienestar di

e dòlfèinnan. Den e veredikto di 19 di òktober 2022, Korte a deklará e apelashon aki no

atmisibel pa dos motibu. E promé motibu ta ku e Fundashon ta lat ku e apelashon. Na

yanüari 2022 e Fundashon no tabata sa di e eksistensia di e pèrmit di eksportashon i no por a

aktua e momentu ei, pero for di aprel 2022 e Fundashon tabata tin sufisiente informashon pa

por a tuma akshon. Sinembargo, te na yüni 2022 e Fundashon a apelá kontra e pèrmit di

eksportashon i pues e ta lat pa ku esaki.

E di dos motibu ku ta hasi ku e apelashon no ta atmisibel ta ku e Fundashon no tin interes

hurídiko den e apelashon. Un apelashon atmisibel ta eksigí ku e proponente di e apelashon

mester tin un interes hurídiko. E resultado ku e proponente di e apelashon ta aspirá, mester

ser lográ efektivamente i e realisashon di e resultado aki mester tin un signifikashon efektivo

pa e proponente di e apelashon aki. Solamente un interes formal òf fundamental no ta

sufisiente pa esaki. Anulashon di e pèrmit di eksportashon no ta pone ku e dòlfèinnan ta

regresá Kòrsou ni tampoko ta pone ku nan lo muda pa otro lugá. Pa esaki mester di

kolaborashon di e propietario nobo na Arabia Saudita. Tambe e Fundashon no a

fundamentá dikon ta rekerí anulashon di e pèrmit di eksportashon pa konsultá ku e aktual

propietario di e dòlfèinnan.

Korte tambe a trata e argumentonan di e Fundashon tokante kontenido den su veredikto

apesar ku esaki no tabata neserario mirando e deklarashon di no atmisibilidat. Den kaso ku

e apelashon lo tabata atmisibel, e argumentonan aki no por a yega na un anulashon di e

pèrmit di eksportashon. A base di e lei i regulashon vigente, pa otorgashon di pèrmit di

eksportashon den e kaso aki no mester huzga e kondishonnan di bida na e pais di yegada di

e animalnan ku ta keda eksportá. E motibu pa kiko e dòlfèinnan a keda eksportá no ta

relevante pa hustifiká e pèrmit di eksportashon. Tambe a kumpli ku tur lei i regulashon

vigente

Uitspraak Stichting Animal Rights tegen de vergunning voor export van vijf dolfijnen

Op 25 januari 2022 heeft de Sector Landbouw, Milieu en Natuur van het Ministerie van

Gezondheid, Milieu en Natuur een exportvergunning verleend voor de export van vijf

dolfijnen die in het Sea Aquarium verbleven. Deze vijf dolfijnen zijn afgelopen juni naar

Saudi Arabië vervoerd. Een van die dolfijnen is eind augustus 2022 overleden.

De Stichting Animal Rights (de Stichting) heeft beroep ingesteld tegen de exportvergunning

van 25 januari 2022, omdat volgens de Stichting het verblijf in Saudi Arabië van deze

dolfijnen niet in hun belang is. Bij uitspraak van 19 oktober 2022 heeft het Gerecht dit beroep

om twee redenen niet-ontvankelijk verklaard. De eerste reden is dat de Stichting te laat was

met het instellen van het beroep. De Stichting wist in januari 2022 niet van het bestaan van

de exportvergunning en kon daarom toen niet in actie komen, maar sinds april 2022 had de

Stichting voldoende informatie om in actie te komen. De Stichting heeft echter pas in juni

2022 beroep ingesteld tegen de exportvergunning en is dus te laat met het beroep.

De tweede reden dat het beroep niet-ontvankelijk is verklaard, is dat de Stichting geen

procesbelang heeft bij het beroep. Voor een ontvankelijk beroep is namelijk vereist dat de

indiener van het beroep procesbelang daarbij heeft. Het resultaat dat de indiener van het

beroep nastreeft, moet daadwerkelijk kunnen worden bereikt en het realiseren van dat

resultaat moet voor de indiener van het beroep feitelijke betekenis hebben. Alleen een

formeel of principieel belang is daarvoor onvoldoende. Vernietiging van de

exportvergunning leidt niet tot terugkeer van de dolfijnen naar Curaçao en ook niet tot

verplaatsing van de dolfijnen naar een andere plek. Daarvoor is immers medewerking van

de nieuwe eigenaar in Saudi Arabië nodig. De Stichting heeft verder niet aannemelijk

gemaakt waarom voor overleg met de huidige eigenaar van de dolfijnen vernietiging van de

exportvergunning vereist is.

Het Gerecht heeft ten overvloede ook de inhoudelijke argumenten van de Stichting in zijn

uitspraak besproken. Deze argumenten zouden – indien het beroep wel ontvankelijk zou zijn

– niet hebben geleid tot vernietiging van de exportvergunning. Op grond van de geldende

wet- en regelgeving hoeven voor verlening van de exportvergunning in dit geval de

leefomstandigheden van de te exporteren dieren in het land van aankomst niet te worden

beoordeeld. Ook de reden waarom de dolfijnen zijn geëxporteerd is niet van belang voor de

rechtmatigheid van de exportvergunning. Verder is voldaan aan alle geldende wet- en

regelgeving.