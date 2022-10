Een moderner Meldkamer Caribisch Nederland

Vanaf begin augustus 2022 is de herinrichting van de meldkamer op Bonaire voor de eilanden van Caribisch Nederland van start gegaan als onderdeel van het Project vernieuwing meldkamer Caribisch Nederland. Het is zover, de meldkamer is klaar. Op maandag 24 oktober, in het bijzijn van verschillende partners, werd de meldkamer officieel geopend door Korpsbeheerder Monique Commelin. De huidige meldkamer heeft een compleet nieuwe inrichting en is nu voorzien van nog moderner apparatuur. Deze inrichting voldoet aan de standaarden van gemeenschappelijke meldkamers in Nederland.

Op foto 1, v.l.n.r. : Chef meldkamer dhr. Aishel Girigorie, Korpsbeheerder, mw. Monique Commelin, Korpschef, dhr. Jose Rosales en enkele meldkamermedewerkers.

Op foto 2, in het midden v.l.n.r.: Korpschef dhr. Jose Rosales, Korpsbeheerder, mw. Monique Commelin, omringd door enkele meldkamermedewerkers.

Op foto 3: ingang van de vernieuwde meldkamer.

Un ‘meldkamer’ mas moderno pa Hulanda Karibense

For di komienso di ougùstùs 2022 a inisiá ku remodelashon di e meldkamer pa e islanan di Hulanda Karibense, situá na Boneiru, komo parti di e ‘Project vernieuwing meldkamer Caribisch Nederland’. Ta asina leu, e ‘meldkamer’ ta kla. Riba djaluna, 24 di òktober, den presensia di diferente partner, ‘Korpsbeheerder’ Monique Commelin, a hasi apertura ofisial di e ‘meldkamer’. E ‘meldkamer’ aktual tin un interior kompletamente nobo i ta ekipá ku aparato mas moderno ainda. E ‘meldkamer’ nobo ta kumpli ku e stándarnan di ‘meldkamer’ general na Hulanda.

Riba potrèt 1, di robes pa drechi: Hefe di ‘meldkamer’ sr. Aishel Girigorie, ‘Korpsbeheerder’, sra. Monique Commelin, Hefe di Kuerpo, sr. Jose Rosales i algun kolaboradó di meldkamer.

Riba potrèt 2, mei mei di robes pa drechi: Hefe di Kuerpo, sr. Jose Rosales, ‘Korpsbeheerder’, sra. Monique Commelin, rondoná pa algun kolaboradó di meldkamer.

Riba potrèt 3: entrada di e meldkamer renobá.

A more modern Control Room in the Caribbean Netherlands

From the beginning of August 2022, the refurbishment of the control room on Bonaire for the islands of the Caribbean Netherlands was started as part of the Project for the renewal of the control room in the Caribbean Netherlands. The time has come, the control room is ready. On Monday, the 24th of October, in the presence of various partners, the control room was officially opened by the ‘Korpsbeheerder’ Monique Commelin. The current control room has a completely new design and is now equipped with even more modern equipment. This facility meets the standards of common control rooms in the Netherlands.

On photo 1, f.l.t.r. : Chief of the control room, Mr. Aishel Girigorie, ‘Korpsbeheerder’, Mrs. Monique Commelin, Chief of Police, Mr. Jose Rosales and some control room employees.

On photo 2, in the middle from left to right: Chief of Police Mr. Jose Rosales, ‘Korpsbeheerder’, Mrs. Monique Commelin, surrounded by some control room employees.

On photo 3: entrance to the renovated control room.