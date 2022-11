Pa tur amante di buki, biblioteca ta organisa su Mercado di Buki segunda mano otro siman. For di dialuna dia 7 te cu dia 11 di november. Esaki ta pa 1 siman so na biblioteca Playa y San Nicolas. E mercado ta habri segun orario regular di biblioteca. Un bunita oportunidad pa wak den un cantidad di buki pa algo interesante y diferente. Tin tesoro sigur sigur!

Bukinan ta bay na prijs di 1 florin pa buki. Bo por trece bo mesun tas of un caha chikito. Bishitantenan por busca den un coleccion grandi di buki di tur topico. Tin algo pa tur gusto y interes. Pues, di 8or di mainta pa 5or di atardi.

Orario anochi na Playa ta dialuna y diaranson te 7or. Y na San Nicolas e mercado ta keda habri te 7or, solamente diamars anochi. Un y tur ta bon bini!