Notisia di polis di djabièrnè 28 di òktober te ku djaluna 31 di òktober 2022 / Politieberichten van vrijdag 28 oktober tot en met maandag 31 oktober 2022

Notisia di polis di djabièrnè 28 di òktober te ku djaluna 31 di òktober 2022

Aksidente ku skuter

Riba djadumingu 30 di òktober un aksidente ku un skuter a tuma lugá na Kaya Nikiboko Sùit. Shofùr di e skuter a pèrdè kòntròl na momentu ku e outo ku tabata kore su dilanti a wanta brek diripiente. Esaki a pone ku e shofùr tambe mester a wanta brek i a bin kai. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Outo ta resultá den mondi

Den oranan di mardugá riba djadumingu 30 di òktober un aksidente a tuma lugá riba kaminda di Rincon. E shofùr a deklará ku e kier a desviá pa un buraku den kaminda i a pèrdè kòntròl. E outo a bai resultá kontra un palu den mondi. Ambulans a transportá dos di e tres okupantenan pa hospital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 28 oktober tot en met maandag 31 oktober 2022

Eenzijdige aanrijding met scooter

Op zondag 30 oktober vond een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. De bestuurder van de scooter verloor de macht over het stuur toen de auto die voor hem reed plotseling remde. Hierdoor remde de bestuurder ook plotseling en viel van de scooter. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Auto belandt in mondi

In de nachtelijke uren op zondag 30 oktober vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda di Rincon. De bestuurder verklaarde dat hij voor een gat in de weg wilde afwijken en hierdoor de macht over stuur verloor. De auto belande tegen een boom in de mondi aan. Twee van de drie inzittenden werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.