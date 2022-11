DISCURSO LIDER DI MEP EVELYN WEVER-CROES:

Mi kier cuminsa cu bisa MASHA MASHA DANKI.

Na prome lugar DANKI na boso tur pa bo lealtad y sosten STABIEL na nos partido, pa 51 aña den union manera un gran famia; cu bon conseho, cu critica constructivo y oracion.

DANKI bo pa bo pasenshi.

Y DANKI bo pa bo sosten y confiansa na mi persona como lider di MEP. Mi lo traha duro pa no defrauda e confiansa aki.

Na mi coleganan candidato di partido, DANKI pa bo sacrificio y compromiso na Aruba.

Mi kier gradici tambe mi famia, mi casa Kenneth, mi yiunan, mi mayornan, mi ruman, y henter mi famia, pa compronde e sacrificionan cu e responsabilidad aki ta trese cune, y pa semper tey pami.

Nos partido – apreciable conciudadanonan – a conoce dos lider grandi den pasado,

Sr. Betico Croes den feliz memoria, fundador di nos partido, cu a lidera nos partido y nos isla pa 15 aña. Hunto cu miembronan di nos prestigioso partido el a lucha pa realisa e deseo di nos pueblo di ta para riba propio pia. El a entrega nos e yabi di e hogar cu yama Pais Aruba, pa nos lanta nos yiunan y nan yiunan riba un pais autonomo. E mes lamentablemente no a biba pa mira esaki wordo realisa, pero di caminda e ta, indudablemente e lo ta hopi orguyoso di e pais cu el a construi, di e partido cu ela funda y sigur di su hendenan balente y orguyoso. Ban duna un fuerte aplauso na honor di nos lider fundador Betico Croes.

Despues di fayecimento di Betico Croes, nos lider honorario Nel Oduber a tuma rienda di nos partido, y Nel tabata tin e tarea grandi di lanta e partido bek. Un corant e tempo ey hasta a skirbi “BETICO DOOD, MEP DOOD”, insinuando cu e morto di Betico kiermen e morto di MEP. Pero Nel a demostra lo contrario. Na un forma determina y cu curashi Nel a lidera nos partido pa 25 aña, y e tabata 4 biaha Minister President di nos pais. Nel a lidera gobiernonan di ministernan di MEP cu a percura pa Aruba para riba propio pia, economicamente y financieramente. Cada biaha despues di un periodo di gobernacion serio di MEP, e tabata laga e cama drecha pa e otro partido reboltea cos. Pero mescos cu despues di cada tempestad solo ta sali, asina e gobiernonan di MEP cada biaha a percura pa drecha e mal maneho di e gobierno anterior. Ban duna un fuerte aplauso na Nel y tur e minister y parlamentarionan cu a sostene.

11 aña pasa a toca ami pa sigui den paso di e dos lidernan di mas grandi di nos partido y di nos pais. Un tarea y responsabilidad hopi grandi, pasobra e sapatonan cu nan a laga ta hopi grandi pa yena. No tabata facil. Pero hunto cu coleganan candidato di partido, y hunto cu boso, nos a lora manga y traha pa fortifica nos partido. Y ta cu hopi orguyo awe nos por bisa cu partido MEP ta e partido di mas STABIEL y di mas grandi di Aruba un biaha mas!

Nos ta gobernando awor pa 5 aña, e 5 añanan mas dificil den historia moderno di henter mundo. Sinembargo mi mester bisa, den tur humildad, cu nos gobierno, nos ministernan di MEP ta haciendo un tremendo trabou. Manera nos a caba di scucha, apesar di e lama bruto, nos a logra mas cu 250 proyecto.Y nos ta bringando varios crisis parew, e crisis di pandemia mundial Covid ainda, y despues e crisis di inflacion causa pa e guera cu Rusia a cuminsa na Ukraina.

Pero mi ta garantisa cada un di boso, cu mescos cu nos a enfrenta e crisis di pandemia, y nos a saca Aruba for di su gara, asina tambe nos lo enfrenta e crisis di inflacion y nos lo saca Aruba for di su gara tambe! (Esey ta nos compromiso cu boso awe).

Nos no mester tin miedo. Aruba y nos partido a pasa den temponan peor, y nos forsa semper tabata e union. Si nos ta uni, nos ta mucho mas fuerte pa enfrenta tur reto y obstaculo cu crusa den nos caminda. Mi ta pidi boso pa nos keda uni, manera un gran famia, pa sostene y apoya otro.Aruba ta conta riba MEP, Aruba ta conta riba abo, e, y ami, riba nos. pa mi usa e palabranan di nos amigo y colega Ady Thijsen, cu ta wak nos desde Hulanda, “TANTEN MEP TA EXISTI, ARUBA TA SALBA”

Pesey mi ta pidi bo, ban keda positivo, ban keda sostene nos partido, ban keda lucha, pasobra Dios tin plan grandi cu Aruba. Aruba ta bendiciona. Loke nos mester haci ta keda positivo y tin Fe. Fe cu e trabou duro y e sacrificio grandi cu nos ta haciendo, lo trece progreso y bienstar pa nos, pa nos yiunan y nan yuinan.

Mi coleganan para aki, y ami lo sigui traha sin cansa, pa logra esaki. Pa crea cupo di empleo pa tur mama y tata di famia tin un trabou digno, y pa brinda proteccion laboral. Pa yuda cada famia yega na su propio hogar. Pa mehora calidad den enseñansa, y brinda mas posibilidad pa nos hobennan. Pa garantisa un bon cuido pa tur cu ta biba na Aruba. Pa un Aruba mas sigur, y cu ta protege esnan mas vulnerabel den nos comunidad. Pa un finansa publico solido y duradero. Pa un Aruba innova y prospero, na unda tin balanse den desaroyo, cu respet pa nos medio ambiente.

Y lo no ta facil, nos sa. Nos oponentenan ta birando cada dia mas desespera. Nan ta mira cu MEP ta sigui ta e partido di mas grandi, y ni kico nan purba, nan no ta logra kibra MEP, ni baha gobierno. Pocopoco nan ta realisando cu e gobierno aki ta STABIEL. Pero awe mi kier laga boso cu un palabra di aviso. Mas desespera oponentenan bira, mas nan ta bai purba bruha tera. Nan desesperacion a pone cu nan a perde tur nocion di decencia, y hasta ta recuri na vulgaridad y pornografia, pa purba desacredita nos. No cay den nan trampa, y no laga nan molestia bo. Ignora nan. Laga nan, pocopoco nan mes ta caba cu nan mes. Y nos mester bringa e tipo di politica baho aki.

Pesey tambe, den ultimo temponan, mirando con baho nan ta ataca ami, mi coleganan, nos famianan, varios biaha mi a haya e pregunta, si mi kier sigui den e politica toxico aki.

Mi tin un solo contesta riba e pregunta aki: mi ta den politica pasobra mi ta convenci cu ta aki mi mester ta pa haci cosnan bon pa nos pais. Y e sosten abrumador den ultimo eleccion y boso confiansa awe, ta confirma esaki. Mi kier pa mi rol den politica ta: esun cu ta uni. Esun cu ta crea brug. Esun cu ta yega na compromiso. Pasobra mi ta mira con ciudadanonan tur dia ta lanta traha duro pa haci Aruba mas fuerte y mas resiliente, y ami kier duna mi aporte, den trece hende hunto, den fomenta mas cooperacion. Menos indivual, y mas hunto. Tumando e decisionnan den interes general di nos dushi Aruba, scuchando otro, y den deliberacion cu otro. Esey ta e motibo cu ami ta den politica y cu mi ta sigui den politica.

Mi compromiso cu partido MEP y boso cada un aki awe ta pa percura cu partido Movimiento Electoral di Pueblo MEP ta e partido cu lo logra progreso y bienestar pa tur ciudadano di nos pais. Y pa nos prestigioso partido sigui crece y bolbe bira e partido mas grandi di Aruba den e siguiente eleccion 2025.

Y Cu Dios bendiciona boso cada un.

Biba Aruba, y Biba MEP