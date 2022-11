Tanisha Baars (Yu di Korsou) ta sali kampion mundial di Ju Jitsu na Abu Dabhi representando Hulanda

genoten

Vandaag ben ik wereldkampioen geworden !! Ik ben zo ontzettend blij en dankbaar dat ik dit heb mogen mee maken. Ik heb ontzettend

van deze ervaring en ben trots op mezelf dat ik mentaal een stapje vooruit ben gegaan. Het was zeker geen makkelijke weg, maar heb altijd hoop in mezelf gehouden, want als je iets echt wilt, dan gebeurd het. Ik wil iedereen bedanken die in mij is blijven geloven, ook na de mindere wedstrijden. En één ding weet ik zeker: ik heb de 7 jarige Tanisha, die toen al een droom had om wereldkampioen te worden, trots gemaakt en daar gaat het om.