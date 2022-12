Staten-Generaal ontvangen Georgische parlementsvoorzitter

5 december 2022

De Staten-Generaal ontvingen op maandag 5 december de Georgische parlementsvoorzitter Shalva Papuashvili. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn heetten hem welkom in het Tweede Kamergebouw. Papuashvili ging ook in gesprek met een vertegenwoordiging van Kamerleden van beide Kamers.

Jan Anthonie Bruijn, Shalva Papuashvili en Vera Bergkamp.

Bijzondere band

Het bezoek aan de Staten-Generaal stond in het teken van de versterking van de relatie tussen Nederland en Georgië. De Kamervoorzitters wisselden ervaringen uit met de Georgische parlementsvoorzitter en spraken onder meer over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Ook was er aandacht voor de bijzondere band tussen het Nederlandse en Georgische parlement.

Twinning project

Georgië heeft in maart van dit jaar het EU-lidmaatschap aangevraagd. De Tweede Kamer verleent steun aan het Georgische parlement via een twinning project. Twinning is een instrument van de Europese Unie (EU). EU-landen wisselen in deze projecten kennis uit met kandidaat-lidstaten en buurlanden van de EU. Dit twinning project richt zich op de versterking van het parlementaire toezicht op de overheidsfinanciën in Georgië. Een medewerker van de Tweede Kamer is twee jaar werkzaam in het Georgische parlement om medewerkers en parlementsleden op dit terrein te adviseren.