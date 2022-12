Minister Javier SilvaniaDisertashon di minfin na staten

Pueblo mester kompronde ku na momentu ku a disidi di bai implementa un sistema nobo pa belastingdienst, Sr. Jardim a tuma un desishon ku pa ami ta ineksplikabel. No obstante ku a konseha Sr. Jardim pa e reorganisa belastingdienst prome ku implementa un Sistema nobo, tóg Sr. Jardim a kies pa bai implementa un Sistema nobo prome. Ta inkomprendibel ku bo ta implementa un Sistema asina moderno den un organisashon kual su prosesonan ta antikua i no tin e personal adekua pa implementa un sistema asinaki. Belastingdienst no tabatin personal ku e konosementu I esperensha nesesario pa por organisa implementashon di e Sistema I menos pa brinda weerstand na BearingPoint.

Ta ki pura shon Jardim tabatin pa implementa e sistema aki. Shon Jardim a disidi di dal bai ku e proyekto di impelemnatshon no obstante ku no tabata duidelijk kiko presis lo hasi enkuanto reorganisashon. Ta altamente konosi rond mundu kua ta e konsekuenshanan si bo implementa un Sistema technologiko den un kompania ku no ta kla pa esaki, e konsekuenshanan ta entre otro: 1- un demora (vertraging) enorme den e proyekto I 2- e proyekto lo kostabu muchu mas tantu sen. Anto ata nos awe kasi 10 aña despues i NAF 20 miyon gasta sin un Sistema na drechi. Shon Jardim un bia mas, via señora presidente, ki pura bo tabatin pa laga BearingPoint implementa e Sistema aki. Basta ku e kos aki no ta asuntu di “Por la plaka baila el mono”!

E prome selectiecommissie a duna su konseho riba 29 april 2014 na e minister di finansas di e tempu ei, Sr. Jardim (e konseho aki ta serka griffie ter inzage). Den e konseho aki por tuma nota ku ni e offerta di KPMG ni esun di BearingPoint a wordu selekta pa bai e siguiente buelta. Tambe por lesa ku e selectiecommissie a konsehá pa laga e miho 2 ofertanan bai door pa e siguiente buelta, esta esun di E&Y (Ernest & Young) i esun di IBM.

Tambe ta asina ku a traha un (concept) karta di rechaso (afwijzingsbrief) pa tantu KPMG komo BearingPoint (wak pagina 3 en 4 di e konseho). Dus ta un echo ku BearingPoint na prome instante a kai afo, despues nan a logra drenta den e proseso bek via un porta di patras ku tabatin den e proseso. Nechi bisa nan ta yama e porta aki ‘e posibilidat pa duna extra toelichting riba e oferta achteraf’. Pueblo lagami tradusi kiko e prosedura aki ta ensera pa bo: e prosedura aki ta duna un negoshi e chens di bai reklama serka PAPA Pasku si akaso e pastechi no ta biniendo den su direkshon. Anto PAPA Pasku ta haña e chens pa interveni di moda ku bo ta keda den e wega tóg di un of otro forma.

Pa kolmo tin un bendito dossier fantasma ku a keda na e gabinete di e Minister di Finansas de e prome mitar di 2015 ku te awe mi no por haña ni ku e teknologia di VAR ku nan ta husando na Qatar.

Mi wowo ta kishiki pa mi lesa e famoso dossier misterioso ei. Di aya banda SOAB a haña un dossier inkompleto di e aanbesteding. Pueblo, yudami kompronde kon por ta ku pa un proyekto asina grandi e aanbestedingsdossier ta inkompleto. Inkreibel, ta ken tabata projectmanager bou di Jardim i bou di Gijsbertha i ken tabata SG di Finaciën bou di Jardim i bou di Gijsbertha. Tur hende por bisa kiko ku nan ke, pero un aanbestedingsdossier di un proyekto di NAf 20 miyon mester ta kompleto, punto!!

Tantu BearingPoint komo Inspectie, Ontvanger ta duna un skala di argumento dikon te awe no ta kla ku implementashon di e Sistema. Segun BearingPoint nan a suministra 72% di e Sistema kaba na Inspectie, anto ku esakinan ta kla pone pa Inspectie hasi e acceptatietest. Es desir ku e bala ta serka Inspectie. Ta Inspectie tin ku bisa si e lokual ku BearingPoint a entrega ta kumpli ku lokual a palabra. Ku otro palabra BearingPoint ta bisa ku ta e hoofd di Inspectie ta drumi riba e trabounan.

E top di e ministerio di Finansas (sectordirecteur, beleidsdirecteur i SG) tampoko no ta skapa den e debakel aki. Nan no a interveni sufisiente pa purba drecha lokual tabata bai robes. Den kaso ku no tabatin un analisis di riesgo (risicoanalyse), e Top di Financiën no a interveni proaktivo i traha e analisis aki, plus garantisá ku e riesgonan identifiká ta wordu maneha efektivamente. E sectordirecteur i e beleidsdirecteur tabata den e program board, es desir nan tabata den un posishon klave pa hasi mas ku lokual nan a hasi. E Top di Finansas no a zorg pa nan tin un volledig dossier, Financiën no por benta falta riba otro hende pa esaki. Ta Finansas ta paga e leverancier, dus nan mester zorg pa nan tin un dossier kompleto.