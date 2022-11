Aserkamentu amplio den fase di problemátika di kachó i kon pa salvaguardá bienestar di bestia

11/03/2022 Eilandnieuws

Molèster di kachó ku ta kana lòs ya pa basta tempu kaba ta forma un problema.

E grupo di trabou den kua tin representashon di Gabinete di Gezaghèber, Supervishon i Mantenshon di Lei, Ofisina di diputado Kroon, Ofisina di diputado Thielman, Kuerpo di Polis Hulanda Karibense, Ministerio Públiko i departamento di Komunikashon ta bai atendé den fase ku e problemátika di kachó.

E problema ta kompleho i ta enserá mas ku solamente molèster di kachó ku ta kana lòs. Tin kestion di un oumento di e kantidat di insidente ku mordementu, kaminda no solamente hende na pia i mucha ku ta kore baiskel ta bira víktima di esaki, pero tambe hopi kriadó di kabritu i karné. Tin kestion di maltrato di bestia, entre otro deskuido. Tin un oumento di krio di diferente tipo di kachó kaminda no ta ofresé bon sirkunstansia na e mama kachó i su yunan i kaminda no ta proveé e kuido i sosialisashon nesesario. Banda di esei tin doño di kachó, ku sí ke kuida nan bestia di kas, pero finansieramente nan no por hasi esaki.

Gobièrnu por hasi uso di tres instrumento. Mantenshon di lei, sòru pa fasilidat i duna informashon. Pa hisa tantu e problemátika di kachó komo bienestar di bestia na un otro nivel, e grupo di trabou a skohe pa un aserkamentu riba término kòrtiku i mediano, kaminda ta hasi uso di tur e intrumentonan ku gobièrnu tin.

Mantenshon di lei

Bou di e denominashon mantenshon di lei, e atenshon ta riba redukshon di insidente ku mordementu i stimulashon di ta un bon doño di kachó, pa medio di mantené lei riba kachó ku ta kana lòs sin supervishon. Ku e ordenansa di kachó aktual e posibilidatnan pa mantenshon di lei ta limitá na duna but, señalá un kachó komo peligroso i laga kachó drumi. Riba término kòrtiku esaki ta nifiká ku awor akí tambe lo hasi uso di e posibilidat di duna but den kasonan kaminda un doño ta laga su kachó kana lòs sin supervishon. Banda di esaki ta trahando tambe riba aktualisashon di lei, di manera ku por atendé den un forma mas mihó ku e problema akí.

Gezaghèber Edison Rijna: ‘Un di mi responsabilidatnan ta sòru pa òrden públiko i siguridat. Pa motibu di insidentenan serio ku mordementu ku regularidat esaki ta na diskushon. Triángulo (gezaghèber, ministerio públiko i polis) a deliberá pa yega na un aserkamentu bon pensá. Ta nos tarea pa aktua na momentu ku tin ekseso, pero tòg mi ke hala atenshon di doñonan di kachó. Un doño di kachó ta responsabel pa komportashon di su kachó. Tin sufisiente posibilidat na nos isla pa sòru pa un kachó bira un animal sosial. Den e periodo binidero nos ta bai supervisá mas severo riba siguridat rònt di problemátika di kachó i den kolaborashon ku polis nos lo mantené lei riba esaki tambe.’

Fasilidat i informashon

E kampaña di informashon ta ranka sali ku dunamentu di informashon básiko. Ora bo tin un kachó, kiko esaki ta enserá pa loke ta trata kuido. For di alimento te kuido te sòru pa fasilidat, manera e programa di sterilisashon ku ya kaba ta eksistí pa doñonan di kachó ku no ta finansieramente fuerte. Pero tambe durante e kampaña hasi uso di material ku ta oumentá bienestar di kachó, manera trahamentu di un kas di kachó òf pone un banchi disponibel. Den e lunanan binidero na vários manera nos lo duna atenshon na bienestar di bestia.

Diputadonan Kroon i Thielman: ‘Nos ta solushoná e problema akí ku informashon? Nò, esaki lo no ta e kaso. Pa enfrentá e problemá kompleho akí, mantenshon di lei, sòru pa fasilidat i duna informashon ta nesesario. Informashon ta basá riba konsientisashon i esaki ta prinsipalmente un kestion di término largu. Nos tur huntu komo komunidat mester realisá ku no tur ora nos ta anda mes bon ku nos bestianan di kas. Akí nos no ta bisa ku nos ta bai determiná kon esaki tin ku bai eksaktamente, pero nos por yuda i duna informashon si kiko ta e mihó manera pa e doño kumpli ku e kuido nesesario di su kachó. Den e tempu binidero ku regularidat nos ta bai pidi atenshon pa esaki i gustosamente nos ta drenta e kombèrsashon ei ku bo.’

For di luna di novèmber por sigui e kampaña via wèpsait i Facebook di Gobièrnu di Boneiru.

Brede gefaseerde aanpak hondenproblematiek en waarborging dierenwelzijn

De werkgroep waarin medewerkers van het Kabinet van de Gezaghebber, Toezicht en Handhaving, Bureau Kroon, Bureau Thielman, Korps Politie Caribisch Nederland, het Openbaar Ministerie en Communicatie zijn vertegenwoordigd gaat de hondenproblematiek gefaseerd aanpakken.

Het probleem is complex en omvat meer dan overlast door loslopende honden. Er is sprake van een toename van het aantal bijtincidenten, waar niet alleen wandelaars en fietsende kinderen de dupe van zijn, maar ook veel geiten en schapenhouders. Er is sprake van dierenmishandeling waaronder verwaarlozing. Er is een toename in het fokken van verschillende type honden waarbij er geen goede omstandigheden aan moederhond en pups worden geboden en er niet wordt voorzien in de benodigde verzorging en socialisatie. Daarnaast zijn er hondeneigenaren die wel voor hun huisdier willen zorgen, maar het financieel niet kunnen.

De overheid kan putten uit drie instrumenten. Handhaving, het treffen van voorzieningen en voorlichting. Om zowel de hondenproblematiek als het dierenwelzijn op een ander niveau te tillen, is er door de werkgroep gekozen voor een aanpak op korte en middellange termijn, waarbij alle instrumenten die de overheid heeft worden ingezet.

Handhaving

Onder de noemer handhaving ligt de aandacht op het terugdringen van bijtincidenten en het stimuleren van goed hondeneigenaarschap door te handhaven op honden die zonder toezicht los lopen. Met de huidige hondenverordening zijn de handhavingsmogelijkheden beperkt tot het opleggen van een boete, het aanwijzen van een hond als zijnde gevaarlijk en het laten inslapen van honden. Op de korte termijn betekent dit dat nu ook de mogelijkheid voor het opleggen van een boete zal worden ingezet in gevallen dat eigenaren hun hond zonder toezicht los laten lopen. Er wordt daarnaast ook gewerkt aan de actualisering van de wetgeving, zodat dit probleem beter aangepakt kan worden.

Gezaghebber Edison Rijna: ‘Een van mijn verantwoordelijkheden is zorgen voor de openbare orde en veiligheid. Door de soms ernstige bijtincidenten komt dat met regelmaat in het geding. De driehoek (Gezaghebber, Openbaar Ministerie en politie) heeft zich gebogen over een weloverwogen aanpak. Het is onze taak om op te treden bij excessen, toch wil ik ook hondeneigenaren aanspreken. Een hondeneigenaar is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar hond. Er zijn voldoende mogelijkheden op het eiland om ervoor te zorgen dat een hond een sociaal dier wordt. De komende periode gaan wij strenger toezien op veiligheid rondom de hondenproblematiek en hier in samenwerking met politie ook op handhaven’.

Voorzieningen en voorlichting

De voorlichtingscampagne gaat van start met het verstrekken van basisinformatie. Wat houdt het hebben van een hond in qua verzorging. Van voeding tot verzorging tot het treffen van voorzieningen, zoals het reeds bestaande gratis sterilisatieprogramma voor hondeneigenaren die het financieel zwaar hebben. Maar ook het inzetten van materialen, tijdens de campagne, die het hondenwelzijn vergroten, zoals het maken van een hondenhok of het beschikbaar stellen van een halsband. In de komende maanden zal er op allerlei manieren aandacht worden gegeven aan dierenwelzijn.

Gedeputeerden Kroon en Thielman: ‘Lossen we dit probleem met voorlichting op? Nee, dat zal niet het geval zijn. Om het hoofd te bieden aan dit complexe probleem is handhaving, het treffen van voorzieningen en voorlichting nodig. De voorlichting is gebaseerd op bewustwording en dat is vooral een lange termijn kwestie. Wij moeten met elkaar als gemeenschap inzien dat we niet altijd even goed met onze huisdieren omgaan. Daarbij zeggen wij niet dat wij gaan bepalen hoe dat dan precies moet, maar we kunnen wel helpen en informatie geven hoe je het beste als hondeneigenaar tegemoet kan komen aan de noodzakelijke verzorging die het hebben van een hond met zich meebrengt. De komende tijd gaan wij hier met regelmaat aandacht voor vragen en gaan wij graag dat gesprek met u aan’.

Vanaf november is de campagne te volgen via de website en Facebook van het openbaar lichaam.