Dentro di poko areglo nobo pa stimulá sektor di agrikultura

11/03/2022 LVV/Natuur Hennyson Thielman

Promové agrikultura sostenibel i desaroyo di kunuku ta un di e prioridatnan di Kolegio Ehekutivo.

Entidat Públiko Boneiru i Qredits ta trahando huntu riba un areglo spesial di estímulo pa empresa di agrikultura na Boneiru. Diputado Thielman den un reunion ku Qredits a papia tokante posibilidatnan adishonal pa promové sektor di agrikultura.

Promové agrikultura sostenibel i desaroyo di kunuku ta un di e prioridatnan di Kolegio Ehekutivo. Durante e último añanan Entidat Públiko Boneiru a krea algun insentivo pa empresarionan ku ta aktivo den agrikultura. Riba tereno di LVV a pone por ehèmpel parsela disponibel pa empresarionan den agrikultura ku ke produsí bèrdura i/òf fruta riba tereno di LVV. Banda di esei for di e programa di agrikultura ‘di Simia pa Produkto’ a designá vários coach ku ta yuda empresarionan ku skirbimentu di un plan di negoshi i Entidat Públiko Boneiru ta paga mitar di e gastunan di trèktòr pa plug e tereno di agrikultura. A pone fondonan disponibel ku ta stimulá merkado di agrikultura.

Komo kontinuashon riba e areglonan ku ta duna e sektor un impulso, diputado Thielman durante e reunion ku Elwin Groenvelts, direktor di Qredits i sra Milagros Blanken, branch-manager di Qredits Boneiru, a papia tokante e posibilidatnan di un mikrokrédito spesial pa e sektor di agrikultura. Segun diputado Thielman aktualmente e falta di medionan finansiero ta un di e faktornan ku ta forma un opstákulo pa empresarionan lokal pa kuminsá òf sigui ekspandé un empresa propio. Ámbos partido ta dispuesto pa ofresé e impulso finansiero nesesario na e sektor, i den e lunanan binidero nan ta bai hasi preparashon pa introdukshon di un fiansa agríkola na Boneiru.

Ku e areglo akí ta surgi espasio finansiero èkstra pa ekspanshon i sostenibilisashon di empresanan di agrikultura eksistente i un posibilidat pa un bon komienso pa empresanan nobo di agrikultura. Un aporte konstruktivo na e sektor, diversifikashon ekonómiko i produkshon lokal di kuminda na nos isla, segun diputado Hennyson Thielman.

Binnenkort nieuwe regeling om de landbouwsector te stimuleren

03 november 2022 LVV/Natuur Hennyson Thielman

Bevorderen van duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling is een van de prioriteiten van het Bestuurscollege.

Het openbaar lichaam Bonaire en Qredits werken aan een speciale stimulansregeling voor de landbouwbedrijven op Bonaire. Gedeputeerde Thielman heeft in een vergadering met Qredits gesproken over aanvullende mogelijkheden ter bevordering van de landbouwsector.

Bevorderen van duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling is een van de prioriteiten van het Bestuurscollege. Het openbaar lichaam Bonaire heeft de afgelopen jaren enkele incentives gecreëerd voor de actieve landbouwondernemers. Zo zijn er op het LVV terrein kavels beschikbaar gesteld voor agrarische ondernemers die op het LVV terrein groente en/of fruit willen produceren. Daarnaast zijn er vanuit het landbouwprogramma ‘Simia pa produkto’ coaches aangesteld die ondernemers helpen met het schrijven van een businessplan en betaalt het Openbaar lichaam Bonaire de helft van de tractorkosten voor het omploegen van een landbouwterrein. En er zijn fondsen beschikbaar gesteld die de landbouwmarkt stimuleren.

In vervolg op de regelingen die een impuls geven aan de sector heeft gedeputeerde Thielman tijdens een vergadering met Elwin Groenevelt, directeur van Qredits en Mevrouw Milagros Blanken, branch-manager van Qredits Bonaire de mogelijkheden voor een microkrediet speciaal voor de agrarische sector besproken. Volgens gedeputeerde Thielman is gebrek aan financiële middelen momenteel één van de belemmerende factoren voor lokale ondernemers om een eigen bedrijf te beginnen of verder uit te breiden in de landbouwsector. Beide partijen zijn bereid om de nodige financiële impuls te bieden aan de sector, en gaan in de komende maanden de voorbereidingen doen voor de introductie van een agro-lening op Bonaire.

Met dit product ontstaat er extra financiële ruimte voor expansie en verduurzaming van bestaande landbouwbedrijven en een mogelijkheid voor een goede start van nieuwe agrarische bedrijven. Een constructieve bijdrage aan de sector, economische diversificatie en lokale voedselproductie op het eiland, aldus gedeputeerde Hennyson Thielman.