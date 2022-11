Siman di informashon virtual tokante posibilidat di finansiamentu di Union Oropeo 7 – 11 di novèmber

Virtuele Informatieweek EU-financieringsmogelijkheden 7 – 11 november

De EU Desk Curaçao organiseert in samenwerking met de International Desk van Bonaire en partners uit Aruba en Nederland in de week van 7 t/m 11 november de online EU Funds Week. De week staat in het teken van de mogelijkheden van EU-financiering voor lokale organisaties. Het virtuele evenement is gratis en voor iedereen toegankelijk, maar inschrijven is verplicht. Men kan zich aanmelden via eudeskcuracao@gobiernu.cw.

Elk jaar zet de Europese Unie een substantieel bedrag op haar begroting om organisaties in haar lidstaten en overzeese gebiedsdelen te helpen de Europese agenda te realiseren. Ook de zes overzeese delen van het Koninkrijk komen in aanmerking voor de meeste van deze subsidies. Het doel van de voorlichtingsweek is het vergroten van het bewustzijn in het Caribische deel van het Koninkrijk van deze financieringsmogelijkheden en het helpen van lokale organisaties bij hun subsidieaanvragen.

Het programma omvat presentaties en workshops over verschillende financieringsprogramma’s en instructies voor het schrijven en beheren van subsidieaanvragen. De sprekers zullen ingaan op tips en trucs om hindernissen in het proces van het aanvragen van subsidies te overwinnen en succesvolle cases te demonstreren.

Een van de deelnemende entiteiten is Agentschap Erasmus plus. Erasmus plus is het bekendste EU-financieringsprogramma op de eilanden en is gespecialiseerd in subsidies voor de onderwijssector. Agentschap Erasmus plus NL heeft een goed uitgerust team en ondersteuningssysteem om aanvragers te helpen bij hun subsidieaanvragen. Tijdens hun presentaties besteden zij aandacht aan de aspecten mobiliteit en partnerschappen. Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van het bureau Nederlandse Cultuur die onlangs de eilanden hebben bezocht en een goed begrip hebben van de lokale behoeften en eisen.

Dit jaar zal er ook een sessie zijn gewijd aan financieringsmogelijkheden voor jongeren. Verschillende jongeren die deelnamen aan een jongeren uitwisselingsprogramma in Brussel zullen hun ervaringen delen.

STINAPA presenteert op woensdag 9 november om 4pm de ontwikkeling van Lac Bay als een voorbeeld van een succesvol door de EU gefinancierd project. Andere onderwerpen zijn onder andere de koppeling tussen de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de subsidieaanvragen.

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met EU Desk Curaçao (tel: +599 9 462-1444, Mail: eudeskcuracao@gobiernu.cw)