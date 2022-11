Yamada urgente pa pasa e angua ku bo ta bolbe pasa promé ku 27 di novèmber 2022

11/03/2022

Despues di 25 di novèmber 2022 no tin kapasidat pa pasa grupo grandi angua

E departamento di Salubridat Públiko ta hasi un yamada urgente na siudadanonan pa pasa e angua ku bo ta bolbe pasa promé ku 27 di novèmber 2022. Despues di 26 di novèmber 2022 no ta posibel pa manera awor pasa grupo grandi pareu e angua ku bo ta bolbe pasa. Salubridat Públiko no tin e kapasidat pa esei. For di 27 di novèmber 2022, siudadanonan por pasa e angua ku bo ta bolbe pasa solamente ku sita. Asina dòkter Michael Mercuur, hefe di e departamento di Salubridat Públiko a duna di konosé.

E simannan ku ta bini, Salubridat Públiko ta bai ofresé siudadanonan e posibilidat pa pasa e angua ku bo ta bolbe pasa na mas lugá. Asina tin un seshon di pasa angua planiá pa djabièrnè 11 di novèmber 2022 na El Mundo. E idea ta pa e simannan ku ta bini tene evento di pasa angua na mas lugá. Ta keda posibel pa pasa e angua ku bo ta bolbe pasa na SGB na Playa, Klup Chines i na Rincon.

Te ku awor no tin hopi hende ku a pasa e angua ku bo ta bolbe pasa. ,,Nos a kuminsá 15 di òktober di e aña akí pa ofresé e angua ku bo ta bolbe pasa. Nos a hasi esaki pasobra nos ta tene kuenta ku un ola di corona na fin di aña ora hopi hende ta bishitá Boneiru. Lamentablemente solamente 814 siudadano a pasa e angua di corona, esaki ta 5% di e hendenan ku ta bin na remarke pa e angua, ” asina dòkter Mercuur a deklará.

,,Mi ta preokupá pa e kantidat chikitu di hende ku a pasa e angua ku bo ta bolbe pasa. Si na Boneiru poko hende pasa e angua ku bo ta bolbe pasa, nos no ta bon prepará pa e momentu ku kontagio oumentá. Nos sa di pasado ku hopi kontagio ta pone kuido fuertemente bou di preshon. I nos a mira tambe ku e ora ei ta tuma medida.”

E dòkter ta hasi un yamada na siudadanonan ku promé ku Pasku ta bai afó, pa pasa e angua ku bo ta bolbe pasa na tempu. Esaki pa prevení tempu di espera. ,,Mi ta hasi un yamada tambe na siudadanonan ku na desèmber ta keda Boneiru pa pasa e angua ku bo ta bolbe pasa awor. Nos mester ta promé ku e ola di corona i nos mester protehá tambe nos grandinan i otro hende vulnerabel. Ku e angua ku bo ta bolbe pasa bo ta kore ménos riesgo pa kontagio ku COVID 19, i bo ta kore ménos riesgo pa long COVID.”

Pa mas informashon tokante e angua ku bo ta bolbe pasa i sentronan di pasa angua, mira riba http://www.bonairegov.com òf yama e number grátis 0800 0800.

Dringende oproep om herhaalprik vóór 27 november 2022 te halen

03 november 2022

Na 26 november 2022 geen capaciteit voor prikken grote groepen

De afdeling Publieke Gezondheid doet een dringende oproep aan burgers om de herhaalprik vóór 27 november 2022 te halen. Na 26 november 2022 is het niet mogelijk om zoals nu grote groepen mensen tegelijk de herhaalprik te geven. Publieke Gezondheid heeft de capaciteit er niet voor. Vanaf 27 november 2022 kunnen burgers de herhaalprik alleen op afspraak krijgen. Zo heeft dokter Michael Mercuur, hoofd van de afdeling Publieke Gezondheid bekend gemaakt.

Publieke Gezondheid gaat de komende weken op meer plekken burgers de mogelijkheid bieden om de herhaalprik te halen. Zo staat er voor vrijdag 11 november 2022 een priksessie bij El Mundo gepland. Het idee is om de komende weken op meer plekken een prikevenement te houden. Het blijft mogelijk om de herhaalprik bij SGB in Playa, de Chinese Club en in Rincon te halen.

Tot nu toe hebben niet veel mensen de herhaalprik gehaald. ,,We zijn op 15 oktober van dit jaar begonnen om de herhaalprik aan te bieden. Dit hebben we gedaan omdat we rekening houden met een coronagolf aan het eind van het jaar wanneer veel mensen het eiland bezoeken. Helaas hebben maar 814 burgers de coronaprik gehaald, dit is 5% van de mensen die in aanmerking voor de prik komen, ” zo heeft dokter Mercuur verklaard.

,,Ik maak me zorgen om het kleine aantal mensen dat de herhaalprik heeft gekregen. Als op Bonaire weinig mensen de herhaalprik nemen, zijn we niet goed voorbereid voor het moment dat de besmettingen toenemen. We weten uit het verleden dat bij veel besmettingen de zorg flink onder druk komt te staan. En we hebben ook meegemaakt dat er dan maatregelen worden genomen.”

De arts roept burgers op die voor de kerst naar het buitenland gaan om de herhaalprik op tijd te halen. Dit om wachttijden te voorkomen. ,,Ik roep ook burgers die in december op Bonaire blijven op om de herhaalprik nu te halen. We moeten de coronagolf vóór zijn en we moeten ook onze ouderen en andere kwetsbare mensen beschermen. Met de herhaalprik loop je minder risico op besmetting met COVID 19, en loop je minder risico op long COVID.”

Voor meer informatie over de herhaalprik en prikcentra kijk op http://www.bonairegov.com of bel het gratis nummer 0800 0800.