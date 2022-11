Ku Silver Wolves Artist Management

Brithney Augusta i Dante Marcano rumbo internashonal

Willemstad – Brithney Augusta i Dante Marcano ta hóbennan talentoso ku djadumingu dia 6 di novèmber atardi a firma ku Silver Wolves Artist Management, ku e vishon ku esaki ta habri nan kaminda pa subi tarima internashonal.

E seremonia a tuma lugá den un ambiente sumamente ameno na Starbucks na Renaissance Hotel.

Silver Wolves Artist Management den kuadro di nan vishon i mishon ku tin énfasis riba avansá talento lokal pa nivel internashonal, a bai di akuerdo pa firma e dos hóbennan super talentoso i pa traha huntu ku nan riba nan karera artistiko lokal i internashonal.

Brithney Augusta tin 16 aña di edat ku un bos manera Kòrsou no a konosé den hopi tempu.

E ta un asina yamá “powerhouse singer” manera ta yam’é na inglés, ku ta kanta manera Whitney Houston i Aretha Franklin.

Dante Marcano, di 18 aña ta un hóben ku un bos inigualabel i inolvidabel: un bass/barítono ku un falsetto magestral.

Tur dos tin un presensia riba ensenario komparabel ku dékada di eksperensia.

Kòrsou tin asina dos futuro artista di taya na kaminda pa promové nan mes i nòmber di Kòrsou riba tarima internashonal.

Empresario Javier Magdalena i kantante tenor Kadir Snijder a lanta Silver Wolves Artist Management dia 18 di november 2016 i asina a krea e one-stop-shop pa artistanan lokal ku e meta pa lansa artistanan lokal riba nivel internashonal ku un pakete di servisio kompleto.

Ta realmente for di promé paso artístiko di kualke artista, Silver Wolves Artist Management por duna e guia kompleto pa ta un berdadero artista profeshonal.

Siendo un kompania di registro di musíka grabá, maneho di artista i ku ta organisá entretenamentu na nivel, nan ta duna balor na nan símbolo di wòlf ku ta un animal respetá ku nunka bo lo topa ta animá den un sirko. Ta respet’é.

Pronto lo por sigui tende di Brithney Augusta i Dante Marcano kendenan for di awor ta primintí di bai dal pasonan grandi artístiko.

Pa mas informashon por komuniká ku Silver Wolves Artist Management via di e-mail: bookingsilverwolves@gmail.com òf bishitá: https://www.facebook.com/silverwolvesCuraçao

Riba e potrèt por mira di robes pa drechi: Kadir Snijder, Brithney Augusta, Dante Marcano i Javier Magdalena despues di a firma ku Silver Wolves Artist Management.

Silver Wolves Artist Management

voegt twee super getalenteerde zangers toe aan zijn team.

Willemstad – Brithney Augusta en Dante Marcano, twee super getalenteerde jongelui, hebben gisteren, 6 november 2022 met Silver Wolves Artist Management ondertekend en zijn aan het team toegevoegd met het doel hun op een internationaal podium te plaatsen.

Het evenement vond plaats in de “in-house Starbucks in Hotel Renaissance”. Het was een zeer aangename omgeving en er hing een plezierige sfeer.

Silver Wolves Artist Management, conform zijn visie en missie, heeft ten doel zich te concentreren op de artistieke carrière van deze super getalenteerde jongelui teneinde deze talenten van lokaal naar internationaal niveau te bevorderen en hun, zoals reeds genoemd, op een internationaal podium te plaatsen

De 16 jarige Brithney Augusta heeft een stem die Curaçao al lang niet meer had. Haar stem staat bekend in de muziekwereld als een ‘powerhouse’ stem. Ze doet ons denken aan Whitney Houston en Aretha Franklin.

De 18 jarige Dante Marcano heeft een niet te evenaren en onvergetelijke stem. Hij is een bas/bariton en hij heeft bovendien een verfrissende en adembenemende falsetto.

Zowel de aanwezigheid van Brithney als van Dante op het podium lijkt alsof ze al tientallen jaren ervaring hebben.

Curaçao kan thans trots zijn en opscheppen met zijn twee nieuwe artiesten die in de nabije toekomst op internationaal niveau bekend en beroemd zullen worden.

Ondernemer Javier Magdalena en tenor Kadir Snijder hebben op 18 november 2016 Silver Wolves Artist Management opgericht en ze hebben een one-stop-shop voor artiesten ontwikkeld, met de bedoeling om deze lokale artiesten internationaal te lanceren met een full service pakket. Dit betekent dat het management van Silver Wolves Artist Management volledige begeleiding kan geven vanaf de eerste stappen van elke artiest en vervolgens schitterende professionals van hun te maken.

Als platenlabel, artiestenmanagementbedrijf en met het organiseren van entertainment op elk niveau, geeft Silver Wolves waarde en geloofwaardigheid aan zijn symbolisch beeld “de wolf”, een woest dier dat je nooit in een circus zult zien optreden. Het wordt gerespecteerd, dienovereenkomstig Silver Wolves.

Binnenkort zal men meer horen over Britney Augusta en Dante Marcano, die inmiddels al grote artistieke stappen hebben gezet.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Silver Wolves Artist Management via e-mail: bookingsilverwolves@gmail.com of via https://www.facebook.com/silverwolvescuracao

Op de foto van links naar rechts: Kadir Snijder, Brithney Augusta, Dante Marcano en Javier Magdalena na ondertekening met Silver Wolves Artist Management.

Silver Wolves Artist Management signed

Brithney Augusta and Dante Marcano are on the road to international acclaim.

Willemstad – Yesterday, November 6th, Silver Wolves Artist Management, the premier company on the island of its kind, in a flurry of celebration, signed two talented youngsters to their ranks. The youngsters in question are Brithney Augusta and Dante Marcano. These two up-and-coming artists are talented beyond compare and are raring to go.

The event took place at the in-house Starbucks at the Renaissance hotel.

In accordance with their vision and mission statement, Silver Wolves Artist Management was more than eager to sign these two awesomely talented young people. It is Silver Wolves’ goal to guide these young artists to international fame through a structured approach and determined resolve.

At 16 years old, Brithney Augusta has the voice of a seasoned and legendary artist, the likes of which Curacao has not seen in a long time.

She is what is called a “powerhouse singer” and reminds us of legends like Whitney Houston and Aretha Franklin.

Dante Marcano already has an unmatched and forgettable voice at the tender age of 18.

With his deep bass/baritone vocals he can make a room tremble and then counter it with a flawless falsetto.

Their stage presence gives one the sense as if they have been doing this for decades.

Curaçao can now proudly boast of two new artists coming to the stage, with their sights set on international fame.

Entrepreneur Javier Magdalena and well-known tenor Kadir Snijder founded Silver Wolves Artist Management on November 18, 2016, and created a one-stop shop for artists with the intention of launching these local artists to an international level with a full-service package.

This means that Silver Wolves Artist Management can give full guidance from the first steps of any artist turning them into real professional artists.

Being a record label, artist management company, and organizing entertainment on any level, they are giving value and credence to their symbolic image, the wolf, which is a fierce animal whom you will never see performing in a circus. He is respected and revered.

One will soon hear more about Brithney Augusta and Dante Marcano who have already started taking big artistic steps.

For more information please contact Silver Wolves Artist Management via e-mail: bookingsilverwolves@gmail.com or visit https://www.facebook.com/silverwolvesCuracao

On the picture from left to right: Kadir Snijder, Brithney Augusta, Dante Marcano, and Javier Magdalena after signing with Silver Wolves Artist Management.