Rotary Club Willemstad / Rotary Walking Dinner: verrassend en leuk dineren voor goed doel

Rotary Club Willemstad

15 Novèmber 2022

Rotary Walking Dinner: kome sorprendente i dushi pa un bon kousa

Dia 29 di novèmber próksimo ta organisá Rotary Walking Dinner pa di 7 bia. Gosa di arte kulinario na diferente lokalidat den Pietermaai, i tur esaki pa un bon kousa.

Walking Dinner

Rotary Walking Dinner ta un eksperensia spesial. Kanando den kayanan di Pietermaai bo ta bishitá diferente restorant ku ta pone nan mesanan disponibel pa e bon kousa akí. Pa kada siguiente plato bo ta kana bai un otro restorant kaminda tin otro invitado. Ta un fiesta kulinario ku hopi enkuentro i tambe enkuentronan nobo. Ta anunsiá ruta di Rotary Walking Dinner riba e anochi di e evento, i e ruta ta varia pa kada grupo. For di 6or i mei atardi ta sirbi un aperitivo huntu ku un amuse na mr Porter den Nieuwestraat. Di einan tur grupo ta kuminsá kana bai nan promé restorant pa disfrutá di nan promé plato, e entrada.

E di dos restorant ta sirbi e plato prinsipal, i e último restorant ta sòru pa un toetje espektakular. Naturalmente ta tene kuenta ku deseonan spesial en konekshon ku dieta i òf alergia. Rònt di 10or ta sera e anochi ku hinter e grupo na un lokalidat final.

Úniko

Rotary Walking Dinner entretantu a bira un konsepto na Kòrsou. E evento ta permití e partisipantenan pa sera konosí ku restorantnan nobo, òf porfin bai kome na e restorant ku tin asina tantu tempu kaba riba bo lista. E aspekto sorprendente no ta solamente e menú, pero tambe e ambiente: ken bo ta sinta huntu kuné pa e próksimo plato. No ta importá ken ta forma e grupo, e plato ta meskos pa tur hende. Por inskribí ku grupo di te 8 persona. Pero bo por bini bo so tambe. Den e restorantnan ta pone mesanan largu, di manera ku niun hende no ta sinta nan so.

Restorantnan ku ta partisipá

Nos a haña diferente restorant dispuesto pa spònser e plato ku nan ta ofresé riba e anochi akí. Entre otro mr Porter, Bijblauw, Black Jack, Mi Familia, Ginger, Mundo Bizarro, Esty’s, Pan Asian i mas ta habri nan portanan pa e Walking Dinnner.

Yu di Kòrsou

Rotary su mishon ta pa stimulá hubentut di Kòrsou den desaroyo duradero. Un di e proyektonan ku Rotary ta sostené ta Thema Leeskist. Esaki ta pa promové i hasi lesamentu dushi pa mucha. Huntu ku Churandy Martina Foundation ta trahando tambe riba un bùs di deporte ku ta kontené atributonan di deporte. E bùs lo bishitá skol i opvang pa formashon despues di skol. Ku guia profeshonal e muchanan lo práktika diferente deporte i wega, pa asina eksperensiá ku movementu ta dushi. E fondonan rekoudá ku Walking Dinner ta benefisiá hubentut di Kòrsou.

Karchi

Karchi pa partisipashon ta f 175 pa persona (ta inkluí areglo di bebida). Por kumpra karchi via e-mail: rotarywalkingdinner@gmail.com, www.caribbeanticketshop.com, Van den Tweel Supermarket Zeelandia, Mensing’s Caminada, Sentro di Pago Tu y Yo òf serka Rotary Club Willemstad Fellows.

Pa mas informashon: Benno van Leeuwen (522 3078)

Potrèt: Rotary Walking Dinner ta un fiesta kulinario ku hopi ambiente den Pietermaai (potrèt 2021)

NEDERLANDS

Rotary Walking Dinner: verrassend en leuk dineren voor goed doel

Op dinsdag 29 november is voor de 7e keer het Rotary Walking Dinner. Culinair genieten op verschillende plekken in Pietermaai en dat allemaal voor een goed doel.

Walking Dinner

De Rotary Walking Dinner is een bijzondere diner-ervaring. Al lopend door de straten van Pietermaai bezoek je verscheidene restaurants die hun tafels beschikbaar stellen voor het goede doel. Voor elke volgende gang wandel je naar een ander restaurant waar weer andere gasten aanwezig zijn. Het is een culinair feest met veel ontmoetingen en kennismakingen. De route van de Rotary Walking Dinner wordt op de avond zelf bekend gemaakt en wisselt per groep. Vanaf 18:30 uur wordt er een aperitief en amuse uitgeserveerd bij Mr. Porter in de Nieuwestraat, alwaar alle deelnemers(groepen) lopend naar het eerste restaurant gaan voor het voorgerecht.

Het tweede restaurant serveert het hoofdgerecht en het laatste restaurant zorgt voor een spetterend nagerecht. Uiteraard wordt rekening gehouden met dieetwensen en allergieën. De avond wordt met de hele groep rond 22:00 uur afgesloten op een eindlocatie.

Uniek

Het Rotary Walking Dinner is inmiddels een begrip op het eiland. Het event geeft deelnemers de gelegenheid nieuwe restaurants te leren kenen of eindelijk bij het restaurant te eten, dat al zo lang op het lijstje stond. Het verrassende aspect zit niet alleen in het menu, maar ook in het gezelschap; naast wie zit je de volgende gang. Hoe de samenstelling van het gezelschap ook is, gemeenschappelijk is het uitgeserveerde gerecht. Inschrijven kan met een groep van maximaal 8 personen. Samen of alleen kan ook. In de restaurants staan lange tafels, dus niemand zit alleen.

Deelnemende restaurants

We hebben restaurants bereid gevonden die, als sponsor, de verschillende gangen aanbieden. Onder andere Mr. Porter, Bijblauw, Black Jack, Mi Familia, Ginger, Mundo Bizarro, Esty’s, Pan Asian en meer zetten hun deuren open voor het Walking Dinner.

Yu di Kòrsou

Rotary heeft als missie ‘de jeugd van Curaçao te stimuleren bij een duurzame ontwikkeling’. Een van de projecten waar Rotary zich voor inzet is de Thema Leeskist om het lezen voor kinderen leuk te maken en te bevorderen. Ook wordt samen met de Churandy Martina Foundation nu een sportbus gereed gemaakt met sportattributen die scholen en naschoolse vorming locaties bezoekt. Onder deskundige begeleiding krijgen de kinderen sport en spel om te ervaren dat bewegen leuk is.

De opbrengst van het Rotary Walking Dinner komt ten goede aan de jeugd van Curaçao.

Tickets

Kosten voor deelname zijn f 175 per persoon (inclusief drankarrangement). Tickets zijn te koop via e-mail: rotarywalkingdinner@gmail.com, www.caribbeanticketshop.com, Van den Tweel Supermarket Zeelandia, Mensing’s Caminada, Sentro di Pago & Tu y Yo of bij een van de Rotary Club Willemstad fellows.

Voor meer info: Benno van Leeuwen (522 3078)

Foto: Rotary Walking Dinner is een culinair feest met veel gezelligheid in Pietermaai (foto 2021)