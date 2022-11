Afscheid van Kamerlid Ockje Tellegen

15 november 2022

De Tweede Kamer heeft op 15 november 2022 afscheid genomen van VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. Zij werd bij haar afscheid benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Ockje Tellegen was ruim tien jaar Kamerlid voor de VVD. Op 14 oktober liet zij weten niet meer terug te keren nadat zij in februari was overvallen door een burn-out. In de afscheidsbrief die Kamervoorzitter Vera Bergkamp voorlas, schreef Tellegen dat zij sinds haar verklaring veel ‘hartverwarmende’ reacties heeft gekregen maar dat het besluit nog steeds zwaar valt. “Het lidmaatschap heeft nooit een dag gevoeld als een normale baan. Het voelde altijd als een eer een van die 150 te mogen zijn. Het vervulde me bovendien met een groot verantwoordelijkheidsbesef.”

Rondetafeldebat

Het VVD-Kamerlid is onder andere voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geweest. Bergkamp bracht in herinnering dat zij zich in die functie hard heeft gemaakt voor de introductie van het zogeheten rondetafeldebat, waarbij twee groepen gasten met uiteenlopende standpunten onder toeziend oog van Kamerleden met elkaar debatteren. Begin 2020 organiseerde zij deze commissieactiviteit voor het eerst over het onderwijscurriculum.

Ridder in Orde van Oranje-Nassau

Tellegen was ook eerste ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Bergkamp noemde haar een ‘dwarse, fiere, harde werker’. Na de afscheidswoorden speldde zij haar het lintje op dat hoort bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.