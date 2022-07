‘VERDACHTE MET LINK TAGHI GEPAKT VOOR AANSTUREN UITVOERDERS LIQUIDATIE MISDAADJOURNALIST PETER R. DE VRIES’

De politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van het aansturen van de uitvoerders van de liquidatie op misdaadjournalist Peter R. de Vries.

Volgens Het Parool gaat het om de 26-jarige Krystian M. die een mogelijke link lijkt te hebben met Ridouan Taghi. De vermeende aanjager blijkt een verdachte in de strafzaak Buizerd tegen Anouar Taghi, neef van Ridouan, en een aantal andere personen. Acht personen worden in die zaak vervolgd voor het stelen van auto’s gebruikt bij liquidaties. Daarnaast wordt M. ook verdacht van een poging tot moord op 30 oktober 2019 op een man in Utrecht en zit momenteel vast voor een schietpartij in Zeewolde. Op 5 oktober 2021 werd een Poolse man daar op een kruising neergeschoten met een automatisch wapen. Nu is M. aangehouden voor het aansturen van Delano G. en Kamil E. voor, tijdens en na de liquidatie op De Vries. Hij wordt er volgens de krant van verdacht degene te zijn achter een gebruikersnaam waarmee de uitvoerders communiceerden.

De misdaadjournalist werd in juli 2021 neergeschoten in Amsterdam na een uitzending van RTL Boulevard. De Vries overleefde de aanslag niet en bezweek later in het ziekenhuis. Eerder werd de advocaat van de kroongetuige, Derk Wiersum, doodgeschoten en daarvoor de onschuldige broer van Nabil B.. De Vries stond B. bij in het grote Marengo-liquidatieproces. Of de moorden direct gelinkt kunnen worden aan de verdachten in Marengo-proces is vooralsnog niet te zeggen.

Tegen de twee vermeende uitvoerders zijn recent levenslange gevangenisstraffen geëist voor het liquideren van de misdaadjournalist. Ook Taghi hoorde in het Marengo-proces levenslang tegen zich eisen, samen met vier medeverdachten. Hij is nog niet officieel aangeklaagd voor de moord op De Vries.