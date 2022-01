KANDIDATONAN KARIBENSE DI D66 TA UNI FORSA

Hulanda 25 di yanüari 2022 – Aki eksaktamente 50 dia urnanan ta habri nan porta pa elekshon munisipal. Durante e elekson aki e kandidatonan karibense pa D66 Heera Dijk (Nr. 6 na Delft), Duer Dania (Nr. 10 na Rotterdam) i Dylan Romeo (Nr. 15 na Den Haag) ta spera di optené un asiento den konseho munisipal di nan munisipio. Nan a uni nan mes bou di e nòmber “Team C” i kier di e manera aki lucha pa representashon polítiko visibel pa Hulandesnan Karibense.



Sera konosí



Ken ta e kanditatonan ku a uni forsa? Ban sera konosí!

Heera Dijk (1979, Delft): Ta traha na e momentunan aki komo dosente ligá na e estudio User Experience Design na Haagse Hogeschool i ta a la bes coach pa studiante. Aña pasá e tabata den final di Melanin Wonder, un sertámen di modelo ku e meta pa amplia diversidat den medionan di komunikashon. Banda di su trabou e ta mèntòr na School’s Cool, un organisashon ku enfoke riba alumnonan di 11 te ku 18 aña ku e meta pa prevení ku e grupo aki ta bandoná nan estudionan di forma prematuro.

Duer Dania (1986, Willemstad): Kordinadó di proseso di kompra di IT na ministerio di Defensa na Den Haag. Duer a partisipá na Route 66, un programa di profundisashon i desaroyo pa hóbennan di D66 entre 25 pa 33 aña di edat. Tambe e la forma parti di e tim di kampaña di D66 Rotterdam durante elekshon provinsial i elekshon di parlamento Oropeo di aña 2019. E tabata tambe aktivo komo presidente di e grupo di tema Arte i Kultura di D66 Rotterdam.

Dylan Romeo (1996, Leidschendam): Den bida diario e ta traha komo konsehero di komunikashon na un munisipio. Dylan tabata riba lista pa elekshon parlamentario Hulandes i a traha anteriormente pa e tim di kampaña nashonal di D66. Aktualmente e ta lider di Caribisch netwerk D66.



Huntu den lucha

No tabata tin mester muchu pa desatá e ”kandela” serka nan, e kadidatonan a duna di konosé. E mishon di nan inisiativa ta klaro: representashon polítiko visibel pa e komunidat Hulandes Karibense. “Un lucha ku ta traspasá frontera di nos munisipionan”, esaki segun e kandidatonan di D66.

E mishon di van Dijk, Dania i Romeo ta tradusí su mes den algun punto konkreto:

Relashon den rèino mester ta tópiko stándart den kòmbersashon na momentu di traha maneho nobo, mas hende ku background Karibense riba posishon polítiko klave (na e momentunan aki no tin representashon polítiko ku background Karibense na Delft, Rotterdam i Den Haag) i prinsipalmente konvensé mas hende ku background Karibense pa bai vota.

“E komunidat Hulandes Karibense ta meresé mas ”role model” den polítika. Representantenan ku ta komprondé e kultura i ku na momento di traha maneho nobo sa kiko ta importante pa hendenan ku e background aki. Den e añanan ku a pasa nos konsehonan munisipal no a hasi (òf a hasi masha tiki) esfuerso pa nos hendenan”. Esaki Team C a publiká riba nan Instagram.



Figuranan ehemplar

Ku nan mishon polítiko e demókratanan kier duna un señal positivo na e siguiente generashon. Nan kier demostrá ku tin hopi kos bon di mèldu tokante hendenan di orígen Karibense, algu ku na e momentunan akí no tur ora ta e kaso. E trio karibeño ta bisa lo siguiente tokante esaki: “Prinsipalmente pa e hubentut Karibense ta hopi importante pa tin figuranan ehemplar ku background Karibense. Hendenan ku ta laganan mira ku nan tambe por logra algu i ku nan tambe ta konta. Ku Jorien Wuite den parlamento Hulandes i Samira Rafaela den parlamento Oropeo nos ta riba bon kaminda. Pero pa realmente por tin influensia ta di sumo importansia pa tin representashon visibel den tur kapa di gobernashon, ke men tambe den konseho munisipal.



Bin den akshon, no laga bo voto bai pèrdí

Awor ta e ora pa representashon visibel. Bo ta biba na Delft, Rotterdam òf Den Haag? No laga bo voto bai pèrdí dia 16 di mart! Bin den akshon i vota pa representashon! Vota karibeño! “Nos ta konta ku boso!”, Team C ta konkluí.

CARIBISCHE D66-ERS BUNDELEN DE KRACHTEN

Foto: Christopher Fernando

Nederland, 25 januari 2022 – Over precies vijftig dagen gaan de stembussen weer open, ditmaal voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze verkiezing hopen de Caribische D66-kandidaten Heera Dijk (Nr. 6 in Delft), Duer Dania (Nr. 10 in Rotterdam) en Dylan Romeo (Nr. 15 in Den Haag) een zetel te bemachtigen. Zij hebben zich onder de naam “Team C” verenigd en willen met hun krachtenbundeling strijden voor zichtbaardere politieke vertegenwoordiging voor Caribische Nederlanders.

Even voorstellen

Wie zijn eigenlijk de kandidaten die de handen ineenslaan? Even kennismaken!

Heera Dijk (1979, Delft): Werkt momenteel als docent voor de opleiding User Experience Design op de Haagse Hogeschool en is tevens studiecoach . Afgelopen jaar stond ze in de finale van Melanin Wonder, een modellenwedstrijd met als doel de diversiteit in de media te verbeteren. Naast haar werk is ze ook mentor bij School’s Cool, een mentororganisatie voor leerlingen van 11 tot en met 18 jaar met als doel het voorkomen van schooluitval.

Duer Dania (1986, Willemstad): Procescoördinator IT-inkoop bij het Ministerie van Defensie. Deed in 2019 mee aan Route 66, een verdiepings- en ontwikkelprogramma voor en door jonge D66’ers tussen de 25 en 33 jaar oud. Ook zette hij zich tijdens de Provinciale Staten en de Europese Parlementsverkiezingen van 2019 in voor het campagne kernteam van de Rotterdamse D66 en was hij actief als voorzitter van de themagroep Kunst en Cultuur.

Dylan Romeo (1996, Leidschendam): In het dagelijks leven werkzaam als communicatieadviseur bij een gemeentelijke organisatie, stond eerder dit jaar op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, werkte voor het landelijke campagneteam en is momenteel de leider van het Caribische D66-netwerk.

Samen de strijd aan

Er was maar weinig voor nodig om het vuurtje bij ze aan te wakkeren, zeggen de kandidaten. De missie van hun initiatief is dan ook glashelder: zichtbaardere politieke vertegenwoordiging voor de Caribische gemeenschap. “Een strijd die veel verder gaat dan onze gemeentegrenzen.”, geven de D66-kandidaten aan.

De missie van Dijk, Dania en Romeo vertaalt zich in enkele concrete punten: Koninkrijksrelaties standaard onderdeel van gesprek bij het vormen van nieuw beleid, meer mensen van Caribische komaf op politieke (sleutel) posities (op dit moment zijn er nauwelijks politici met deze roots vertegenwoordigd in zowel Delft, Rotterdam als Den Haag) en bovenal meer mensen uit hun achterban overhalen te gaan stemmen.

“ De Caribische gemeenschap verdient meer politieke rolmodellen. Vertegenwoordigers die de cultuur begrijpen en daardoor bij het maken van nieuw beleid weten wat belangrijk is voor mensen met deze komaf. In de afgelopen jaren hebben onze gemeenteraden zich niet tot nauwelijks ingezet voor onze achterban.”, aldus Team C in een gezamenlijk bericht op hun Instagram pagina’s.

Voorbeeldfiguren

Met hun politieke missie willen de Democraten ook een positief signaal afgeven richting de volgende generatie. Zij willen aantonen dat er veel goeds te melden valt over mensen van Caribische komaf, iets dat momenteel nog lang niet altijd het geval is. Het Caribische drietal zegt daar het volgende over: “ Vooral voor de Caribische jeugd is het belangrijk om voorbeeldfiguren van dezelfde komaf te hebben. Mensen die hen laten zien ook zij iets kunnen bereiken en dat zij ertoe doen. Met Jorien Wuite in de Tweede Kamer en Samira Rafaela in het Europees Parlement zijn we al goed op weg. Maar om écht invloed te hebben, is het belangrijk dat in alle bestuurslagen een zichtbare vertegenwoordiger zit. Ook in de gemeenteraden dus.”

Kom in actie, laat je stem niet liggen

Het is tijd voor zichtbare vertegenwoordiging. Woon je in Delft, Rotterdam óf Den Haag? Laat je stem dan niet liggen op 16 maart en kom in actie. Stem voor vertegenwoordiging! Stem Caribisch! “We rekenen op jullie!”, aldus Team C.

