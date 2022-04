Findishi di Ministerio Públiko a produsí mas ku 200 mil florin / Veiling Openbaar Ministerie levert ruim twee ton op

Findishi di Ministerio Públiko a produsí mas ku 200 mil florin

Djaweps 7 di aprel riba petishon di Ministerio Públiko pa medio di intervenshon di dùrwardertabatin un

benta públiko di un kantidat di boto ku anteriormente a keda konfiská. E benta a tuma lugá riba Pindakaas

terrein na Base di Marina na Parera. A botonan a ser bende na esnan ku a ofresé mas. Tabatin hopi interes

pa e botonan; mas ku 300 persona a akudí. E findishi a produsí un montante di mas ku 200 mil florin pa

kaha di gobièrnu.

Veiling Openbaar Ministerie levert ruim twee ton op

Op donderdag 7 april 2022 is het Openbaar Ministerie door tussenkomst van de deurwaarder

overgegaan tot een openbare verkoop van een aantal in beslag genomen vaartuigen. De verkoop vond

plaats op het Pindakaas terrein van Marine Basis Parera. De vaartuigen werden toegewezenaan de

meestbiedende. Er was veel interesse voor de vaartuigen; meer dan 300 personen hadden zich

aangemeld. De veiling heeft een bedrag van ruim 200 duizend gulden opgeleverd ten behoeve van de

overheid.

