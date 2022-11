Biba nos Natura-Lesa pa semper!

Nos ta yama ayo na tur e autornan, ilustradonan y contadornan di storia foi Hulanda, Corsou, Boneiro y nos autornan local cu a participa na Festival di Buki pa Mucha 2022. Masha masha danki pa duna tur cu tin aden!

E proyecto grandi ta tras di lomba. Nos ta spera cu hopi mas mucha a keda entusiasma cu buki, storia y lesamento y e bishita di un autor of ilustrador. Esey ta nos meta. Tur dia nos ta yama bon bini na hopi bishitante di tur edad pero tin biaha biblioteca ta sali bay pafo. Nos ta haci esaki cu buki, musica, autor di buki pa mucha, contador di storia y tambe ilustrador. Nos ta despidi di e grupo di e aña aki cu a duna tur nan energia, creatividad y input. Nos ta gradici un grupo di boluntario cu a guia e autornan pa scol y tambe nos sponsornan. Tambe tur e muchanan cu a duna un bunita presentacion. Di curason masha danki na tur cu a yuda y ta duna aporte na e proyecto.

Un danki special tambe na tur compania cu a yuda nos cu sosten financiero. Quota International of Aruba, Setar NV, Arugas, Guardian Group, Kiwanis Club of Palm Beach, Qredits Aruba, De Wit Vandorp, Plaza Bookshop, Aruba Bank, Aruba Investment Bank, Samuel Joseph Speziale Jr. (1944-2022). Nos ta aprecia masha hopi mes.

Nos ta spera cu e bishitanan na scol ta ocasiona un ‘ripple effect’ pa un distancia cu nos mes no por midi!

Like this: Like Loading...