Kampaña nobo ta duna bista honesto tokante trahamentu na Boneiru. “No hasié mas bunita ku e ta.”

Kralendijk, 16 di novèmber 2022 – Kisas bo a mir’é kaba riba medionan sosial: e guia pa un bida karibense. Ku e meta pa atraé profeshonal djafó ku ke aportá na kresementu di Boneiru. Den e guia ta splika honestamente ken ta buska. Tambe ta duna un bista honesto di e ambiente di bida boneriano.

<ilustrashon. nos ta buska abo / Boneiru den poko palabra >

Boneiru ta krese rápidamente. Mas rápido ku e isla mes por manehá. P’esei Entidat Públiko Boneiru, direktorado Espasio i Desaroyo, ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa (DGMI) i Link ERS huntu, saliendo for di e programa pa Profeshonalnan Motivá, a kuminsá ku un kampaña pa trese Boneiru profeshonalnan adekuá. E kampaña ke duna un bista honesto tokante trahamentu na Boneiru. Di e manera ei ta atraé e profeshonalnan adekuá. Hende ku e mentalidat korekto ku sa kiko nan ta kuminsá kuné. Pasobra sí, bo ta bin un isla ku solo i laman blou bunita. Pero nò, e situashon no ta fásil.

Bo ke yuda hasi e isla ainda mas bunita i mihó? Bo tin sigur?

For di òktober, e ofisina pa maneho di proyekto i di asesoria Link ERS ta traha aktivamente na un banko di dato di profeshonal. Hendenan ku ke traha i biba na Boneiru, òf for di distansia ke traha pa Boneiru. For di e banko di dato ta bini despues kombinashon korekto ku funshon i proyekto den futuro, a base di mentalidat, konosementu, eksperensia, interes i disponibilidat. Meta: mehorashon di kalidat di bida na Boneiru.

Muchu trabou

“Solamente nos ta mira esaki bira mas”, Roy Martina, direktor di direktorado Espasio i Desaroyo ta konta. “Empleadonan tin muchu trabou. No tin balansa. Hende ta kai afó. Kalidat ta baha sin ku nos ke esaki. Esei no por. Na nos departamentunan nos ta tuma medida awor pa laga direktorado Espasio i Desaroyo funshoná mihó.”

“Ku bon maneho di espektativa bo ta yega muchu mas leu.”

Ta papia hopi tokante esaki: tin un falta di forsa di ehekushon na Boneiru. Tin muchu poko hende kapas pa mantené e kresementu di Boneiru. Anto e ora ei bo ta pidi Hulanda pa yuda tòg? Esei ta zona fásil, pero esei e no ta. Tambe pa motibu di palabrashonnan ku tin. Banda di esei, hopi biaha ta mihó pa hasi mas tantu kos posibel bo mes. Esei ta bon pa balor propio. Esei ta kontribuí tambe na kresementu konfiabel. E ora ei ta fòrsa Boneiru pa regla kos mihó. Kresementu di mes ta eksigí mihó provishon. Organisashonnan mester modernisá si. Nan no por warda mas te ora ku no por otro mas.

Un kampaña ku teksto yamativo

Kon bo ta haña e persona korekto na e lugá korekto? Ku den e kampaña honestamente bisa kos manera nan ta. “Konta storia bunita tokante Boneiru ta bon”, Damaly Linkers, lider di proyekto di Link ERS i kreadó di e kampaña ta konta. “Pero bo no tin nada na esei. Naturalmente: tin hopi mester di hende. Pero sí, hende korekto, por fabor. Sino bo no ta dal ni ún stap dilanti. P’esei nos ta kuminsá di ta honesto tokante Boneiru. Ku bon maneho di espektativa bo ta yega muchu mas leu. Asina ku e profeshonalnan ku registrá (di kua parti di mundu ku ta) sa kiko nan por spera. E ora ei nan por skohe konsientemente pa yuda traha aki na un Boneiru mas bunita, huntu ku nos.”

Hopi biaha yunan di tera ta trahadó di brùg entre e Boneiru bieu i esun nobo.

Boneiru ke pa su yunan di tera regresá. Profeshonalnan karibense ku a nase i lanta na e islanan di Karibe, pero a bai studia den eksterior. Hopi a keda biba aya. Nan konosé kultura di e isla bon, nan ta papia e idiomanan di Boneiru. Hopi biaha nan sa mihó ta den kiko nan ta bini. Hopi biaha nan ta klave den situashonnan fastioso. “Yunan di tera ta un eskoho sano pa e isla”, Damaly Linkers ta konta. “Hopi biaha nan ta resultá di ta e persona korekto pa funshon importante. Pero yu di tera no ta e únikonan ku mester. Nada di hòki!” E kampaña ta pa trese hende Boneiru ku e mentalidat korekto. Hende ku ta realisá ku nan ta bini un lugá ku un pasado difísil i ku diferente orígen. “Tin ku traha duru na un mihó ambiente kaminda bo por traha dushi seif. I kaminda bo por apliká loke bo a siña un otro kaminda, sea ku bo ta yu di tera òf nò. Boneiru ta un komunidat multikultural real. Rèspèt i komprenshon pa otro ta un kondishon, esakinan no por ta palabra bashí. Bo no ta muda bai un otro pais pa imponé bo manera di pensa, pero pa amplia bo bista tambe tòg? P’esei enfoke di e kampaña ta riba e mentalidat korekto di hende.”

Sebe Buitenkamp, mènedjer na e direktorado-general di Medio Ambiente i Internashonal di e ministerio di infrastruktura: “Komo partner di koperashon di direktorado Espasio i Desaroyo, nos ta kontentu ku proaktivamente ta buska profeshonal. Finalmente e meta ta pa trese Boneiru forsa di ehekushon, pero tambe konosementu asina Entidat Públiko por hasi su trabou na un manera profeshonal. Asina e hendenan ku tei por krese i asina nos por mira resultado di esfuersonan di hopi aña. Nos ta realisá bon ku nos ta pidi hopi di e isla, pero nos ke duna tambe un man di yudansa. E koperashon akí ta un ehèmpel di esaki. Finalmente e boneriano mester bai probechá di esaki.”

Promé kontakto, despues kontrato

Profeshonalnan motivá ku un bon historial hustamente ta eksperensiá e komplehidat na Boneiru komo atraktivo. Boneiru no ta e lugá ideal ei pa bin bei i pasa dushi. Bini spesialmente si bo gusta solo, pero ainda mas si bo ke pa reta bo profeshonalmente. Kon den e situashon difísil akí, bo por trese hende huntu i regla kos? Kon bo ta hasi di algu zür algu dushi? Kon bo ta konektá diferente mundu?

Profeshonalnan motivá ku tin interes (tambe pa traha for di distansia) bai www.link-ers.com/linken.

Ta invitá profeshonalnan motivá ku ke mas informashon pa lesa e guia pa un bida karibense (na hulandes): http://link-ers.com/gids-naar-caribisch-leven.

Bo ta biba na Boneiru? Kiko bo ta haña ku futuro profeshonalnan mester sa di Boneiru? Laga nos sa.

Nieuwe campagne geeft eerlijk beeld over werken op Bonaire. “Niet mooier maken dan het is.”

Kralendijk, 16 november 2022 – Misschien heb je ‘m al via sociale media voorbij zien komen: de gids naar een Caribisch leven. Met het doel om professionals van buitenaf aan te trekken die een bijdrage willen leveren aan de groei van Bonaire. In de gids wordt eerlijk verteld naar wie gezocht wordt. Ook wordt er een eerlijk beeld gegeven over de Bonairiaanse leefomgeving.

<afb. wij zoeken jou / Bonaire in het kort>

Bonaire groeit hard. Harder dan het eiland zelf aankan. Daarom begonnen OLB, directie Ruimte en Ontwikkeling, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DGMI) en Link ERS vanuit het programma voor de Gedreven Professionals samen een campagne om de juiste professionals naar Bonaire te halen. De campagne wil een eerlijk beeld geven van werken op Bonaire. Zo worden de juiste professionals aangetrokken. Mensen met de juiste mentaliteit die weten waar ze aan beginnen. Want ja, je komt terecht op een zonnig eiland met helderblauw zeewater. Maar nee, de situatie is niet gemakkelijk.

Wil je meehelpen het eiland nog mooier en beter te maken? Weet je het zeker?

Sinds oktober bouwt projectmanagement en adviesbureau Link ERS actief aan een database van professionals. Mensen die op Bonaire willen werken en wonen, of op afstand voor Bonaire willen werken. Uit de database komen straks de juiste matches met toekomstige functies en projecten, op basis van mentaliteit, kennis, ervaring, interesse en beschikbaarheid. Het doel: verbetering van de kwaliteit van leven op Bonaire.

Te veel werk

“We zien het alleen maar meer worden”, vertelt Roy Martina, directeur directie Ruimte en Ontwikkeling. “Werknemers hebben te veel werk. De balans is weg. Mensen vallen uit. De kwaliteit daalt zonder dat we het willen. Dat mag niet. Op onze afdelingen nemen we nu stappen om de directie Ruimte en Ontwikkeling beter te laten functioneren.”

“Met goed verwachtingsmanagement kom je veel verder.”

Er wordt veel over gepraat: er is een tekort aan uitvoeringskracht op Bonaire. Er zijn te weinig deskundige mensen om de groei van het eiland bij te houden. Dan vraag je toch aan Nederland om te helpen? Dat klinkt makkelijk maar dat is het niet. Ook door de afspraken die er liggen. Daarnaast is het vaak beter om zoveel mogelijk zelf te doen. Dat is goed voor de eigenwaarde. Ook zorgt het voor betrouwbare groei. Het eiland wordt dan gedwongen het beter te regelen. Groei vraagt vanzelf om betere voorzieningen. Organisaties moeten wel moderniseren. Ze kunnen niet meer wachten tot het niet meer anders kan.

Een campagne met opvallende teksten

Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste plaats? Door in de campagne eerlijk te zeggen waar het op staat. “Mooie verhaaltjes vertellen over Bonaire is leuk”, vertelt Damaly Linkers, projectleider Link ERS en bedenker van de campagne. “Maar daar heb je niets aan. Natuurlijk: er zijn hard mensen nodig. Maar wel de juiste mensen graag. Anders kom je nog geen stap verder. Dus we beginnen met eerlijk zijn over Bonaire. Met goed verwachtingsmanagement kom je veel verder. Zodat de professionals die zich aanmelden (van waar ook ter wereld) weten waar ze aan toe zijn. Dan kunnen ze bewust kiezen om hier mee te bouwen aan een mooier Bonaire, samen met ons.”

Eilandskinderen zijn vaak bruggenbouwers tussen het oude en nieuwe Bonaire.

Bonaire wil graag de eilandskinderen terughalen. Caribische professionals die op de eilanden zijn geboren en getogen zijn maar in het buitenland gingen studeren. Velen zijn daar blijven wonen. Zij kennen de eilandcultuur goed, ze spreken de talen van Bonaire. Ze weten vaak beter waar ze in terechtkomen. Ze zijn vaak de sleutel in lastige situaties. “Eilandskinderen zijn een gezonde keuze voor het eiland”, vertelt Damaly Linkers. “Ze blijken vaak de juiste persoon voor belangrijke schakelfuncties. Maar eilandskinderen zijn niet de enigen die nodig zijn. Geen hokjes!” De campagne is bedoeld om mensen met de juiste mentaliteit naar Bonaire te halen. Mensen die beseffen dat ze op een plek terechtkomen met een moeilijk verleden en verschillende achtergronden. “Er moet keihard gewerkt worden aan een betere omgeving waar je fijn en veilig kunt werken. En waar je kunt toepassen wat je ergens anders geleerd hebt, of je nu een eilandskind bent of niet. Bonaire is een echte multiculturele samenleving. Respect en begrip voor elkaar zijn een voorwaarde, dit mogen geen lege begrippen zijn. Je verhuist niet naar een ander land om jouw manier van denken op te dringen, maar toch ook om je visie te verruimen? Daarom ligt de focus van de campagne op de juiste mentaliteit van mensen.”

Sebe Buitenkamp manager bij het directoraat-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van infrastructuur: “Als samenwerkingspartner van de directie Ruimte en Ontwikkeling zijn we blij dat er proactief gezocht wordt naar professionals. Uiteindelijk is het doel om uitvoeringskracht naar het eiland te halen, maar ook kennis zodat het openbaar lichaam professioneel zijn werk kan doen. Zodat de mensen die er zijn kunnen groeien en zodat we het resultaat kunnen zien van jarenlange inspanningen. We beseffen goed dat we veel van het eiland vragen maar we willen ook een helpende hand bieden. Deze samenwerking is hier een voorbeeld van. Uiteindelijk moet de Bonairiaan hiervan gaan profiteren.”

Eerst contact, dan contract

De complexiteit op het eiland wordt juist als aantrekkelijk ervaren door ervaren professionals met een goed trackrecord. Bonaire is niet die ideale plek om even lekker bij te komen. Kom vooral als je van de zon houdt, maar meer nog als je professioneel wilt worden uitgedaagd. Hoe krijg jij in deze moeilijke situatie mensen bij elkaar en zaken voor elkaar? Hoe maak je van het zure iets zoets? Hoe breng je verschillende werelden in verbinding?

Gedreven professionals die interesse hebben (ook voor werken op afstand) gaan naar www.link-ers.com/linken.

Gedreven professionals die meer info willen worden uitgenodigd de gids naar een Caribisch leven te lezen: http://link-ers.com/gids-naar-caribisch-leven.