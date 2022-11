AQUALECTRA TA EKSPERENSIÁ ALGUN DIFIKULTAT TÉKNIKO KU TA DIFIKULTA KONTAKTO VIA 0800-0135

Willemstad – 17 di novèmber 2021- Aqualectra regularmente ta hasi mantenshon, na entre otro su sistemanan, pa asina garantisá kontinuidat i seguridat di su servisio na e komunidat di Kòrsou. Aktualmente Aqualectra ta eksperensiando algun difikultatnan tékniko na su aplikashon di telefòn, despues di algun trabounan di mantenshon rutinario ku a tuma lugá ayera nochi entre 10’or i 11’or.

E difikultatnan tékniko aki ta pone ku Aqualectra, na e momentunan aki, no ta alkansabel via su number di kontakto 0800-0135. Aqualectra ke pidi komunidat pa su komprenshon turesten nos ta hasiendo nos máksimo esfuerso pa remediá e situashon. Aqualectra ofresé su diskulpa pa e inkumbiniensia. Pa kualke interupshon ku klientenan por eksperenshá di awa of koriente, por tuma kontakto ku Aqualectra via ‘MiAqualectraWhatsapp’ na number +5999 563-0135 òf via nos Facebook Messenger AqualectraUtility.