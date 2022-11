Tweede Kamer erkent Hidden Disabilities Sunflower

9 november 2022

De Tweede Kamer erkent de Hidden Disabilities Sunflower, een symbool dat mensen met een niet-zichtbare beperking kunnen dragen. Medewerkers zijn getraind om dit symbool te herkennen en de dragers ervan hulp of ondersteuning te bieden wanneer zij de Tweede Kamer bezoeken.

Bezoekers met het Hidden Disabilities Sunflower-keycord.

Niet-zichtbare beperking

Het zonnebloemsymbool komt voor op een keycord of een polsbandje. De mensen die het dragen, geven op een discrete manier aan dat zij een niet-zichtbare beperking hebben, zoals autisme, een angststoornis, chronische pijn, depressies of ADHD. Zij hebben wellicht wat meer hulp of tijd nodig dan andere bezoekers.

Symbool herkennen

De Tweede Kamer is het eerste parlement in de Europese Unie dat de Hidden Disabilities Sunflower herkent en erkent. Medewerkers zijn getraind om het symbool te herkennen en de dragers ervan ondersteuning of hulp te bieden. Op maandag 14 november werden de eerste bezoekers met een Hidden Disabilities Sunflower-keycord in de Kamer verwelkomd.