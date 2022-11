Wardakosta ta detene boto ku trinta persona indokumenta na bordo – Boot met dertig ongedocumenteerden op zee aangehouden

Komunikado di prensa di Wardakosta di Karibe Hulandes

Wardakosta ta detene boto ku trinta persona indokumenta na bordo

Ayera nochi Wardakosta a detektá un boto sospechoso ku tabata nabegá den

direkshon di Kòrsou. E boto, un tipo di boto yamá yola tabata nabegando di parti sùit

den direkshon di Kòrsou. E Sentro di Operashon Marítimo di Wardakosta mes ora

despues di e detekshon aki, a dirigí un Metal Shark na e sitio kaminda e boto tabata. Na

bordo di e boto sospechoso e agentenan di Wardakosta a enkontrá un grupo di

indokumentado i un kacho. E boto i e personanan a keda hibá na e pir di Wardakosta

na Parera, despues esnan indokumentá a keda entregá na Kuerpo Polisial di Kòrsou.

En total 30 persona ku nashonalidat Venezolano, di kua 10 dama i 20 hòmber inkluso

un menor di edat, a keda detené riba e boto. E kacho a ser entregá na Veterinaire

Dienst di Kòrsou.

Wardakosta lo keda intensivá su kontròlnan riba laman. E kontròlnan aki ta dirigí riba

protehá i vigilá e fronteranan kontra transporte ilegal di droga, migrashon ilegal,

trafikashon di hende i kontrabanda di arma. Pa por protehé nos awanan teritorial i

kostanan na un forma optimal nos ta pidi yudansa di siudadanonan. Komo siudadano

alerta bo por informá Wardakosta na momentu di detektá un situashon sospechoso òf

peligroso riba laman. Wardakosta ta asesibel di dia i anochi via e number 913 of via

whatsapp 510 0913.

Boot met dertig ongedocumenteerden op zee aangehouden

Gisteravond heeft de Kustwacht een verdacht vaartuig dat richting Curaçao voer

gedetecteerd. Het vaartuig, een yola type boot voer vanaf het zuiden richting Curaçao.

Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht heeft direct na deze detectie een

Metal Shark naar de locatie van de boot gestuurd om polshoogte te nemen.

Aan boord van het verdachte vaartuig vonden de kustwachters een groep

ongedocumenteerden en een hond. Het vaartuig en de personen zijn naar de

kustwachtsteiger bij Parera gebracht waarna de ongedocumenteerden aan het Korps

Politie Curaçao zijn overgedragen. In totaal zijn 30 personen met de Venezolaanse

nationaliteit, waarvan 10 vrouwen en 20 mannen inclusief een minderjarige, op de boot

aangehouden. De hond is aan de Veterinaire Dienst van Curaçao overgedragen.

De Kustwacht blijft de komende periode haar controles op zee intensiveren. Deze

controles zijn gericht op het bewaken van de grenzen tegen illegale drugstransport,

illegale migratie, mensenhandel en vuurwapensmokkel. Om onze territoriale wateren en

kustlijn optimaal te kunnen bewaken verzoeken we ook de hulp van burgers. U kunt als

alerte burger de Kustwacht informeren bij het waarnemen van verdachte of gevaarlijke

situaties op zee. De Kustwacht is dag en nacht bereikbaar via het nummer 913 of via

whatsapp 510 0913.

24 di novèmber 2022