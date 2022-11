Expositie van jonge talenten geopend in de Tweede Kamer

23 november 2022

Talentvolle, beginnende kunstenaars exposeren hun werk in het hart van het Tweede Kamergebouw, de Statenpassage. De expositie ‘The Best of Graduates’ is op 24 november geopend door Kamervoorzitter Vera Bergkamp en voorzitter van de Kunstcommissie Salima Belhaj.

Kunstenaars ondersteunen

De tentoonstelling komt voort uit een initiatief om beginnende kunstenaars te ondersteunen, omdat zij door de coronapandemie hun werk niet konden tonen aan een groot publiek. “Corona toonde het creatieve vermogen aan van de cultuursector, maar legde tegelijkertijd ook pijnlijk de kwetsbaarheid ervan bloot. En dat terwijl kunst mensen samenbrengt, inspireert, verbindt en prikkelt. Daarom is de Tweede Kamer bij uitstek de geschikte locatie voor deze tentoonstelling”, aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Motie

De Kamerleden Jorien Wuite (D66) en Pim van Strien (VVD) dienden op 13 april 2022 een motie in, waarin zij stelden dat de coronapandemie juist beginnende kunstenaars hard heeft getroffen. De Kamerleden vroegen het Presidium om, in samenwerking met de Kunstcommissie, deze kunstenaars een podium te geven. De motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

The Best of Graduates

De tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met de Ron Mandos Young Blood Foundation. Jaarlijks brengt Galerie Ron Mandos in samenwerking met de stichting het werk van de meest getalenteerde jonge kunstenaars van Nederland samen. De expositie bevat werken van de ‘The Best of Graduates’ van de afgelopen drie jaar en is vrij te bezichtigen tot en met 13 januari.